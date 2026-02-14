विज्ञापन
Sakhi Mahila Auto Service: यहां वेलेंटाइन डे से 'सखी महिला ऑटो सर्विस' का शुभारंभ, चालक और यात्री दोनों होंगी महिलाएं, जानिए किराया और कैसे करें बुक

Sakhi Mahila Auto Service: महिलाएं किसी पर निर्भर हुए बिना सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं. इसी को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों द्वारा संचालित 'सखी महिला ऑटो सर्विस' का शुभारंभ किया गया है.

Sakhi Mahila Auto Service: यहां वेलेंटाइन डे से 'सखी महिला ऑटो सर्विस' का शुभारंभ, चालक और यात्री दोनों होंगी महिलाएं, जानिए किराया और कैसे करें बुक
सखी महिला ऑटो सर्विस
Sakhi Mahila Auto Service: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और कंपटीशन के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और पुरुषों के बराबर आ रही हैं. महिलाएं किसी पर निर्भर हुए बिना सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं. इसी को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों द्वारा संचालित 'सखी महिला ऑटो सर्विस' का शुभारंभ किया गया है. यह सेवा आज यानी वेलेंटाइन डे 14 फरवरी के शुरू की जा रही है. चलिए आपको बताते हैं 'सखी महिला ऑटो सर्विस' (Sakhi Mahila Auto Service) कहां से शुरू की गई है और सखी महिला ऑटो सर्विस का लाभ कैसे उठाया जा सकता है. सखी महिला ऑटो सर्विस का किराया कितना होगा आदि.

सखी महिला ऑटो सर्विस कहां शुरू हुई?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महिला ऑटो सेवा सखी का शुभारंभ हो रहा है. राजधानी में महिला चालकों द्वारा शुरू की गई एक अभिनव सेवा में महिलाएं यात्री होंगी. महिला उद्यमी कृष्णावी पारेख ऑटो सेवा की संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों और धोखाधड़ी को उजागर करना है. "सखी ऑटो सर्विस का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा और धोखाधड़ी को रोकना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है.

कृष्णावी पारेख के मुताबिक, मुंबई में पढ़ाई के दौरान यात्रा करते समय मुझे जो कड़वा अनुभव हुआ, उसी से प्रेरित होकर मैंने यह सेवा शुरू की है. महिलाओं के लिए एक अलग परिवहन व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से सखी राइडिंग प्लेटफार्म शुरू किया गया है.

सखी महिला ऑटो सर्विस के फायदे

सखी का अर्थ है प्रेमिका. यह सेवा प्रेमिकाओं के लिए है. यहां चालक और यात्री दोनों महिलाएं हैं. यह सेवा जनवरी में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी और अब तक 17 सफल ट्रिप हो चुकी हैं. 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच के 50 ऑटो प्लेयर हैं.

सखी महिला ऑटो सर्विस का किराया

आमतौर पर बरसात के मौसम और व्यस्त समय में ऑटो का किराया बढ़ जाता है. हालांकि, सखी ऑटो सेवा में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. पहले दो किलोमीटर का किराया 50 रुपये है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है.

कितने बजे से सखी महिला ऑटो सर्विस रहेगी उपलब्ध

यह सेवा सुबह 6 बजे से शाम तक उपलब्ध रहेगी. इसका लक्ष्य आने वाले दिनों में 24 घंटे ऑटो सेवा उपलब्ध कराना है. सखी ऑटो बुक करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 6361933364 और सोशल मीडिया वेबसाइट ride.sakhimen.in पर जा सकते हैं.
 

