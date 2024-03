New Rules March 2024: आज से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Rules Change from March 1 2024: 1 मार्च से, 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय सभी बी2बी ट्रांजेक्शन के लिए ई-इनवॉयस डिटेल्स शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे.

Rule Change From 1st March 2024: साल 2024 के तीसरे महीने यानी मार्च की शुरुआत हो गई है.हर महीने की तरह इस महीने के शुरू होते ही कई तरह के नियमों में बदलाव हुआ है. 1 मार्च से कई ऐसे नए नियम (New Rules From 1st March 2023) लागू होने जा रहे हैं, जिससे आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होगा. इसके साथ ही मार्च महीने (New Rules March 2024) के दौरान भी कई तरह के बदलाव की संभावना है. ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं.