Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ पर देखने जा रहे हैं परेड? भूलकर भी न लेकर जाएं ये चीजें, देख लें पूरी लिस्ट

अगर आप भी गणतंत्र दिवस परेड 2026 को कर्तव्य पथ पर जाकर देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परेड में कौन‑सी चीजें साथ ले जाना मना है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

गणतंत्र दिवस परेड 2026
Republic Day Parade Restricted Items: 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरो‑शोरों से चल रही हैं. हर साल की तरह इस बार भी लोग गणतंत्र दिवस परेड 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो इस मौके का सबसे खास आकर्षण होती है. बता दें, कि इस साल लोगों को परेड बेहतर तरीके से देखने का मौका मिले, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 

कर्तव्य पथ परेड में प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट

गणतंत्र दिवस परेड देखने जा रहे दर्शक इन चीजों को साथ नहीं ले जा सकते हैं.

  • नुकीली या धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, नेल कटर या ब्लेड, स्क्रूड्राइवर
  • सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और शराब की बोतलें
  • लाइटर, माचिस या कोई भी ज्वलनशील सामान
  • बड़े बैग या बैकपैक
  • खाने-पीने की चीजें
  • पावर बैंक, चार्जर, रिमोट कार की, ड्रोन, प्रोफेशनल कैमरे या कोई भी रिकॉर्डिंग उपकरण
  • छाते, खिलौने, गुब्बारे, कली हथियार, इत्र/स्प्रे

किन चीजों को ले जाने की अनुमति है?

परेड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन बड़े या प्रोफेशनल कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है. इसके अलावा अपने साथ सिर्फ फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि) और आधिकारिक एंट्री पास/टिकट जरूर रखें. साथ ही टिकट के पीछे लिखी जानकारी जरूर पढ़ लें.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुरक्षा को मद्देनजर रखने हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 10,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है, ताकि हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा सुरक्षा इंतजामों के तहत सैकड़ों CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. इनमें से कम से कम 150 कैमरे लाल किला, चांदनी चौक और यमुना खादर जैसे इलाकों में लगाए गए हैं. वहीं, लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई लावारिस या संदिग्ध चीज दिखाई दे, तो इसकी जानकारी तुरंत पास मौजूद पुलिसकर्मी को दें. इस मौके पर सुरक्षा के लिए चेहरे पहचानने वाली तकनीक (फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है

Republic Day Parade 2026
