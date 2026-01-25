विज्ञापन
Air India Flight Cancellations: अमेरिका के इन दो शहरों में Air India ने कैंसिल की सभी फ्लाइट, ये है बड़ी वजह

एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल
File Photo

Air India Flight Cancellations: अमेरिका के यूएस ईस्ट कोस्ट में आए सीवियर विंटर स्टॉर्म ने हजारों लोगों की जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसी बीच भारी स्नोफॉल और खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की फ्लाइट्स को पूरी तरह रद्द कर दिया है. एयर इंडिया द्वारा जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी के अनुसार 25 और 26 जनवरी को न्‍यूयॉर्क और नेवार्क आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी.

X पर Air India ने दी जानकारी

X पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा 'रविवार सुबह से सोमवार तक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ भीषण शीतकालीन तूफान आने की संभावना है, जिसका उड़ान संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से आने-जाने वाली सभी एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यदि आपने इन तारीखों पर हमारे साथ उड़ान भरने के लिए बुकिंग की है, तो हमारी समर्पित टीमें आपकी हर संभव सहायता करेंगी. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे 24x7 कॉल सेंटर से +91 1169329333 और +91 1169329999 पर संपर्क करें और आधिकारिक वेबसाइट www.airindia.com पर भी जाएं'.

13,000 उड़ानें रद्द

FlightAware के अनुसार शनिवार और रविवार को मिलाकर अमेरिका में 13,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं. गौरतलब है कि यह संख्या कोविड‑19 महामारी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा रद्द उड़ानों में से है. ओक्लाहोमा सिटी, डलास–फोर्ट वर्थ, शिकागो, अटलांटा, नैशविल, शार्लोट, वॉशिंगटन D.C. एयरपोर्ट इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

राज्यों में इमरजेंसी घोषित

रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 15 राज्यों ने तूफान से निपटने और तैयारियों के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. इन राज्यों में मिसूरी, अर्कांसस, लुइसियाना, मिसिसिपी, टेनेसी, अलबामा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, केंटकी, मैरीलैंड, न्यू जर्सी और कंसास शामिल हैं. इसके अलावा, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने 134 काउंटीज में आपदा की घोषणा की है, ताकि राहत और बचाव के लिए संसाधन जुटाए जा सकें. वहीं, वॉशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बोसर ने भी शुक्रवार को देश की राजधानी में आपातकाल घोषित कर दिया है.

Air India Flight Cancellations, US Winter Storm
