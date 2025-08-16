पीएफ से बार-बार पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, विड्रॉल से पहले समझें ये जरूरी नियम

मुश्किल वक्त में बचत ही काम आती है. बचत चाहे आपके सेविंग अकाउंट में हो या पीएफ अकाउंट में, आने वाले समय में कठिन समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सेविंग अकाउंट से तो कई बार पैसे निकालने में कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आप पीएफ अकाउंट से बार-बार पैसे निकालते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं. अगर आपकी सैलरी से पीएफ अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं तो उन्हें जरूरत के समय ही निकालने चाहिए. इस खबर में आपको बताते हैं कि पीएफ से बार-बार पैसा निकालने के क्या नुकसान है.

दरअसल होता क्या है कि जैसे ही पीएफ अकाउंट में पैसे दिखते हैं, हम जरूरत ना होने पर भी उन्हें निकाल लेते हैं और खर्च कर देते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि पीएफ में जमा अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है. पैसे निकालते ही ये फायदा खत्म हो जाता है.

पीएफ से पैसे किस तरह निकाले जाते हैं?

पीएफ से पैसा दो तरह से निकाला जा सकता है. पहला हाफ अमाउंट के तौर पर और दूसरा फुल अमाउंट के रूप में. हाफ अमाउंट नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं, जबकि फुल अमाउंट रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद निकालते हैं.

हाफ अमाउंट निकालने के नियम

जैसा हमने आपको बताया कि पीएफ में से आधा पैसा आप नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्ते लगाई है, जैसे शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदना, बनवाना या रिपेयर कराना, मेडिकल समस्या, बिजली का बिल भरने के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं. एक बात ये ध्यान देने वाली है कि हर कारण के लिए अलग-अलग लिमिट तक ही पैसा ले सकते हैं.

फुल अमाउंट निकालने के नियम

फुल अमाउंट आप 58 साल की उम्र या रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई नियम या शर्त नहीं है. वहीं अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और 2 महीने से बेरोजगार हैं तो आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 1 ही महीना हुआ है तो आप कुल जमा राशि का 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे.

बार-बार पैसा निकालने के क्या हैं नुकसान?