नए आधार ऐप से एयरपोर्ट में एंट्री होगी आसान, जानिए कैसे

अब एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्रियों के लिए सफर और भी आसान हो सकता है. नए आधार ऐप की मदद से एयरपोर्ट एंट्री जल्दी और सुविधाजनक होने वाली है. इस ऐप को खास तौर पर पहचान सत्यापन (आईडी चेक) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है. अब लोगों को हर बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे अपने मोबाइल फोन के जरिए ही डिजिटल तरीके से अपनी पहचान दिखा सकेंगे. इस पहल का मकसद यात्रियों का समय बचाना और सफर को बिना परेशानी के बनाना है. इसके साथ ही डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए सुरक्षा और प्राइवेसी भी पहले से ज्यादा बेहतर होगी.

नया आधार ऐप क्या है?

नया आधार ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि आधार धारक अपनी पहचान को सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में दिखा और वेरिफाई कर सकें. अब लोगों को हर जगह आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी या फोटो कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी जगह वे अपने मोबाइल फोन में मौजूद इस ऐप के जरिए ही अपनी पहचान साबित कर सकेंगे. इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पहचान दिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाना और यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर करना है.

एयरपोर्ट पर यह ऐप कैसे मदद करेगा?

जिन एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा शुरू होगी, वहां यात्री इस आधार ऐप के जरिए जल्दी और आसान तरीके से अपनी पहचान वेरिफाई कर सकेंगे. अब यात्रियों को कागज के डॉक्यूमेंट या आधार की फोटो कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने स्मार्टफोन से ही डिजिटल वेरिफिकेशन कर पाएंगे. इससे एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी लाइनों में कमी आएगी और एंट्री की प्रक्रिया पहले से ज्यादा स्मूद हो जाएगी.

डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे काम करता है?

आधार ऐप के जरिए यूजर अपनी पहचान को सुरक्षित डिजिटल तरीके से वेरिफाई कर सकते हैं. इसमें आधार आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है. सबसे खास बात यह है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी केवल आपकी मंजूरी के बाद ही शेयर होती है. इससे अनावश्यक जानकारी साझा होने से बचती है और आपकी प्राइवेसी बनी रहती है.

आधार ऐप के फायदे

आधार की फोटो कॉपी साथ रखने की जरूरत खत्म हो जाती है.

पहचान की जांच जल्दी और आसान हो जाती है.

अपनी जानकारी पर आपका कंट्रोल बना रहता है.

यात्रा के दौरान कागजी काम कम हो जाता है.

सुरक्षित डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है.

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