Post Office Scheme: डाकघर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, छोटे निवेश से पाएं बड़ा फंड, जानें लेटेस्ट ब्याज दर और फायदे

- पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना में निवेशक हर महीने न्यूनतम 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं
- इस स्कीम की अवधि 5 साल होती है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और ब्याज दर 6.7 प्रतिशत है
- निवेशकों को खाते की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर फिक्स मिलती है, जिससे यह योजना जोखिम मुक्त मानी जाती है
Post Office Recurring Deposit Scheme: अगर आप एक सेफ और गारंटीड रिटर्न निवेश की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह स्कीम छोटी-छोटी बचत की भावना को पैदा करती है. साथ ही मैच्योरिटी के समय एक अच्छी खासी रकम आपके बैंक अकाउंट में होती है. डाकघर की यह योजना 'नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट' के नाम से भी जानी जाती है. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर मुनाफे वाली है जो एकमुश्त बड़ी राशि के जरिए निवेश करने के बजाय, हर महीने छोटी बचत करना चाहते हैं.
ब्याज दर और अवधि
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) का पीरियड 5 साल यानी 60 महीने का होती है. हालांकि, इसे 5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है. अभी की बात करें तो इस स्कीम पर सालाना 6.7% की ब्याज दर मिल रही है. यह ब्याज दरें सरकार हर तीन महीने में बदलती रहती है. लेकिन एक बार खाता खोलने पर पूरे पीरियड के लिए ब्याज दर फिक्स रहती है. इसलिए इस स्कीम को रिस्क फ्री माना जाता है.
निवेश के नियम क्या हैं?
- इस स्कीम में अकाउंट सिर्फ 100 रुपये प्रति माह के न्यूनतम निवेश से खोला जा सकता है.
- स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार कितना भी अमाउंट हर महीने जमा कर सकते हैं.
- पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में कोई भी भारतीय खाता खोल सकता है. साथ ही ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी इसमें मिलती है.
- 10 साल से ऊपर के बच्चों के नाम से भी खाता खोला जा सकता है.
- एक बात ध्यान रखें, अगर आप समय पर मासिक किस्त जमा नहीं करते हैं, तो जुर्माना देना पड़ सकता है.
50,000 रुपये महीने जमा करने पर 5 साल में कितना रिटर्न?
मान लीजिए, एक निवेशक 6.7% सालाना ब्याज दर पर 5 साल तक हर महीने 50 हजार रुपये जमा करता है तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी-
- मंथली डिपॉजिट अमाउंट - 50,000 रुपये ( सालाना 6 लाख)
- इन्वेस्टमेंट पीरियड- 5 साल
- टोटल डिपॉजिट- 30,00,000 रुपये
- सालाना ब्याज दर- 6.7% (कंपाउंडिंग)
- टोटल कमाई ब्याज- 5,68,291 रुपये
- आखिर में कमाई- 35,68,291 रुपये
आरडी स्कीम के बड़े फायदे
- यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें जमा राशि और रिटर्न की गारंटी होती है
- ब्याज की गणना हर तीन महीने में की जाती है, जिससे निवेशक को 'ब्याज पर ब्याज' का फायदा मिलता है और फंड तेजी से बढ़ता है.
- देश भर के किसी भी डाकघर में यह खाता खोला जा सकता है.
- खाता खोलने के 1 साल बाद जमा राशि के 50% तक का लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है.
- खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद कुछ शर्तों के साथ खाता बंद भी किया जा सकता है.
- पोस्ट ऑफिस आरडी उन निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो छोटी रकम से एक निश्चित समय में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं.
