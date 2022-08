PNG Rate Hike: आम आदमी की जेब पर दोहरी मार, अब PNG भी महंगी, IGL ने बढ़ाए दाम

राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली आईजीएल ने कहा कि दिल्ली में पीएनजी का दाम अब 50.59 रुपये प्रति घनमीटर होगा. अभी तक यह 47.96 रुपये प्रति इकाई था. आईजीएल ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि "इस बढ़ोतरी से गैस की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई हो पाएगी.''

इससे पहले 26 जुलाई को पीएनजी के दाम 2.1 रुपये प्रति इकाई बढ़ाए गए थे.

क्या हैं दिल्ली-एनसीआर और आसपास के शहरों में पीएनजी के नए रेट?

दिल्ली- Rs.50.59/ per SCM

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद- 50.46/- per SCM

करनाल और रेवाड़ी- 49.40/- per SCM

गुरुग्राम- 48.79/- per SCM

मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली- 53.97/- per SCM

अजमेर, पाली- 56.23/- per SCM

कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर- 53.10/-per SCM

बता दें कि सरकार ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया है. इसके चलते गैस के दाम बढ़े हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल शहर गैस वितरकों को आपूर्ति से पहले स्थानीय स्तर पर उत्पादित और आयातित गैस के औसत के हिसाब से दरें तय करती है.

देश के अन्य शहरों में भी पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं. मुंबई में महानगर गैस लि. (एमजीएल) ने सीएनजी का दाम छह रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी का चार रुपये प्रति इकाई बढ़ाया है.