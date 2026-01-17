New Amrit Bharat Trains: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Trains) को हरी झंडी दिखाने के अलावा वे आज रेलवे (Indian Railways) की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं. इसी के साथ पीएम मोदी 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे. ये नॉन-एसी ट्रेनें लाखों रेलयात्रियों के लिए सस्ता सफर का माध्यम बनेंगी. इससे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को फायदा पहुंचेगा. पीएम मोदी इन ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे.
किन रूट्स पर चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें?
- न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल
- न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली
- अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु
- अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल)
नई ट्रेनों से किन-किन राज्यों को फायदा होगा?
ये चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पूर्वोत्तर से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत को जोड़कर यात्रा का समय घटाएंगी और किफायती नॉन-एसी सुविधा देंगी. कुल 7 राज्य इनसे जुड़ेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को लाभ होगा.
- न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल: पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, बीच में बिहार, झारखंड, ओडिशा आदि से होकर गुजरेगी, जिससे पूर्वोत्तर को दक्षिण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
- न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगी, सांस्कृतिक-आर्थिक संपर्क मजबूत होगा.
- अलीपुरद्वार-SMVT बेंगलुरु: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी.
- अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल): महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को लाभ, उत्तर बिहार से मुंबई सीधी पहुंच आसान होगी.
LHB कोच वाली 2 नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी
- राधिकापुर – SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस
- बालुरघाट – SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस
इन ट्रेनों से युवाओं, छात्रों और आईटी प्रोफेशनल्स को बेंगलुरु जैसे बड़े रोजगार केंद्रित शहरों से सीधी और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी.
पश्चिम बंगाल में कई बड़ी रेलवे परियोजनाएं
- बालुरघाट–हिली नई रेल लाइन
- न्यू जलपाईगुड़ी में आधुनिक फ्रेट मेंटेनेंस सुविधा
- सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन
- जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेनों की आधुनिक मेंटेनेंस सुविधा
- न्यू कूचबिहार–बामनहाट रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन
- न्यू कूचबिहार–बॉक्सीरहाट रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर आज से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह अत्याधुनिक ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी, जो कोलकाता और कामाख्या जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक व व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगी.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को महज 14 घंटे में तय करेगी. यह मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले समय की काफी बचत करेगी. लंबे समय से यात्री स्लीपर वर्जन का इंतजार कर रहे थे ताकि लंबी दूरी की यात्रा रातों-रात आराम से पूरी की जा सके. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सफलता के बाद इसे देश के अन्य प्रमुख रूट्स पर भी शुरू किया जाएगा. विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिसमें एक साथ 823 यात्री सफर कर सकेंगे. ट्रेन में हर वर्ग के यात्री का खयाल रखा गया है.
- फर्स्ट एसी (1 कोच): लग्जरी और प्राइवेसी चाहने वाले यात्रियों के लिए.
- सेकंड एसी (4 कोच): मध्यम बजट में बेहतर सुविधा.
- थर्ड एसी (11 कोच): किफायती और आधुनिक स्लीपर अनुभव.
भारतीय रेलवे ने किराए को लेकर शुरुआती संकेत दिए हैं. लगभग 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया ₹2,400 से ₹3,800 के बीच रहने की उम्मीद है (कोच श्रेणी के आधार पर). यात्री अपनी टिकट IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से बुक कर सकते हैं. ये ट्रेन कम समय में आरामदायक सफर के लिए जानी जाएगी.
