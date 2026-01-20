भारतीय रेलवे ने हावड़ा और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13065/13066) का नियमित परिचालन 22 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. इस ट्रेन को लेकर अपडेट ये है कि ये ट्रेन झारखंड के धनबाद, नेसुब गोमो, कोडरमा, बिहार के गया और फिर यूपी के दीनदयाल उपाध्‍याय जंक्‍शन होते हुए गुजरेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी. अब यह ट्रेन अपने निर्धारित रूट पर नियमित रूप से चलेगी.

हावड़ा से आनंद विहार (13065): इसका नियमित परिचालन 22 जनवरी 2026 से शुरू होगा और यह ट्रेन हर गुरुवार को हावड़ा से रवाना होगी.

आनंद विहार से हावड़ा (13066): वापसी में यह ट्रेन 24 जनवरी 2026 से हर शनिवार को आनंद विहार से चलेगी.

ट्रेन की समय-सारणी और रूट

यह ट्रेन धनबाद, गया और डीडीयू के रास्ते अपनी दूरी तय करेगी.

हावड़ा-आनंद विहार (13065): यह ट्रेन गुरुवार रात 23:10 बजे हावड़ा से खुलेगी और शुक्रवार को धनबाद (04:00), गया (07:25) और डीडीयू (10:45) होते हुए शनिवार तड़के 02:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. आनंद विहार-हावड़ा (13066): वापसी में यह शनिवार सुबह 05:15 बजे आनंद विहार से चलकर उसी रात 22:40 बजे डीडीयू और रविवार तड़के 01:45 बजे गया पहुंचेगी. रविवार सुबह 10:50 बजे यह ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी.

कोच और सुविधाएं

अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 20 कोच होंगे, जो आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. इसमें 10 साधारण श्रेणी (General) के कोच और 07 शयनयान श्रेणी (Sleeper) के कोच लगाए गए हैं. यात्रियों के खाने-पीने के लिए 01 पैंट्रीकार और 02 एसएलआर कोच भी शामिल हैं.