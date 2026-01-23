पीएम मोदी ने केरल को दी बड़ी सौगात, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, जानें- किस रूट पर चलेंगी ये ट्रेनें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित चार रेल लाइनों को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी के इस दौरे को खास माना जा रहा है, जहां बीजेपी ने उनके लिए भव्य स्वागत और रोड शो की तैयारी की थी.

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट-

नागरकोइल-मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस

तिरुवनंतपुरम-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस

तिरुवनंतपुरम-चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

इसके अलावा त्रिशूर–गुरुवायुर के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई.

इन नई रेल सेवाओं से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे न सिर्फ यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़ें- बर्फ की चादर में लिपटी वंदे भारत! कटरा से श्रीनगर तक सफेद वादियों में दौड़ी ट्रेन, देखें VIDEO

जनसभा में पीएम मोदी का संदेश

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पारंपरिक नमस्कार के साथ भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल के विकास को नई गति मिली है और आज रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है. प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम को देश का स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया.

PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और एक लाख लाभार्थियों को SVANidhi ऋण वितरित किए. उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और रेहड़ी‑पटरी वालों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत है. UPI से जुड़ा यह ब्याज‑मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा और लाभार्थियों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से जोड़ेगा.

विज्ञान, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाओं पर फोकस

पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में CSIR‑NIIST इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखी. यह केंद्र लाइफ साइंस, बायो‑इकोनॉमी, आयुर्वेद और आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम करेगा.

यह भी पढ़ें- भारत की सबसे साफ़ ट्रेन? वायरल Video में दिखा नॉर्थ ईस्ट के यात्रियों का कमाल, देखकर शर्म से झुक जाएंगी आंखें

इसके साथ ही उन्होंने श्री चित्र तिरुनाल मेडिकल संस्थान में अत्याधुनिक रेडियोसर्जरी सेंटर की आधारशिला रखी, जिससे जटिल मस्तिष्क रोगों के इलाज में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूजापुरा हेड पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन किया, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. प्रधानमंत्री को इस दौरान सम्मानित भी किया गया. कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री का यह दौरा केरल के लिए कनेक्टिविटी, विकास और कल्याण योजनाओं के लिहाज से अहम साबित हुआ है.