विज्ञापन
विशेष लिंक

Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को PM मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए रूट, किराया, स्टॉपेज

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन में यात्रियों का सफर आरामदायक हो, इसका पूरा खयाल रखा गया है. अन्‍य ट्रेनों की तुलना में ट्रेन के स्‍टॉपेज भी कम रखे गए हैं. ये ट्रेन महज 14 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी. 

Read Time: 3 mins
Share
Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को PM मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए रूट, किराया, स्टॉपेज

Vande bharat sleeper train launch date: आज देश को पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (17 जनवरी 2026) पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी. ट्रेन पूर्व भारत के कोलकाता और उत्तर-पूर्व भारत के कामाख्‍या को जोड़ेगी. पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्‍यों के लोगों को रेलवे का ये बड़ा तोहफा है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन आम रेलयात्रियों के लिए सफर को तेज, आधुनिक और आरामदायक बनाएगी. लंबे समय से लोगों को वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का इंतजार था. रेलमंत्री अश्विनी वैष्‍णव के मुताबिक आने वाले समय में देश के कई और रूट्स पर वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन चलाई जाएगी. 

कितने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन? 

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच करीब 958 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. ये दूरी ट्रेन महज 14 घंटे में तय करेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 यात्री सफर कर सकते हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं. इनमें 11 थर्ड एसी कोच हैं. सेकेंड एसी के 4 कोच हैं, जबकि फर्स्ट एसी का 1 कोच है. इस ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन IRCTC या अन्‍य ऐप पर या फिर ऑफलाइन यानी रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर आसानी से करा सकते हैं. 

कहां-कहां ट्रेन का स्‍टॉपेज? 

हावड़ा से कामाख्या के बीच वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन 13 स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टॉपेज पश्चिम बंगाल के कई जिलों हावड़ा, हुगली, पूर्वी बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और असम के बोंगाईगांव, कामरूप, कामाख्‍या को कवर करते हैं.

  • बंडेल
  • नवद्वीप धाम
  • कटवा
  • अजीमगंज
  • न्यू फरक्का
  • मालदा टाउन
  • अलुआबारी रोड
  • न्यू जलपाईगुड़ी (NJP)
  • जलपाईगुड़ी रोड
  • न्यू कूच बिहार
  • न्यू अलीपुरद्वार
  • न्यू बोंगाईगांव
  • रंगिया

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया कितना होगा?

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट किराये के बारे में भी जानकारी दी है. 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए इस ट्रेन का किराया 2400 से लेकर 3800 रुपये तक हो सकता है. 

3AC कोच में 400 किलोमीटर के सफर करने पर यात्रियों को 960 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 2AC यानी सेकेंड एसी कोच के लिए ये किराया 1240 रुपये है, जबकि 1st AC यानी प्रथम श्रेणी एसी कोच में सफर करने के लिए आपको 1520 रुपये देने होंगे.

वंदे भारत स्लीपर में क्या-क्या सुविधाएं होंगी?

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन में यात्रियों का सफर आरामदायक हो, इसका पूरा खयाल रखा गया है. अन्‍य ट्रेनों की तुलना में ट्रेन के स्‍टॉपेज भी कम रखे गए हैं. स्‍पीड के लिए तो वंदे भारत जानी ही जाती है. इस ट्रेन को 180 किलोमीटर की रफ्तार पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है. ये ट्रेन महज 14 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी. 

इस ट्रेन के बर्थ का कुशन काफी आरामदायक बनाया गया है. बर्थ की चौड़ाई यात्रियों के लिए पर्याप्‍त है. हर बर्थ के लिए रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग की व्‍यवस्था है. मिडिल और अपर बर्थ के यात्रियों के लिए सीढ़ी को अत्‍याधुनिक और सुंदर डिजाइन का बनाया गया है. 

कोच के बीच आने जाने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल लगाए गए हैं.  इन सब के अलावा वंदे भारत ट्रेन के सस्पेंशन को काफी अच्छा बनाया गया है. साफ सफाई की बात करें तो ट्रेन में डिसइन्फेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vande Bharat Sleeper Express, Vande Bharat Sleeper, Vande Bharat Sleeper Fares, Vande Bharat Sleeper Features, Pm Modi Vande Bharat Express
Get App for Better Experience
Install Now