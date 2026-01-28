PM Kisan Yojana: 22वीं किस्त से पहले ये 3 काम नहीं किए तो अटक सकता है पैसा, किसान जान लें ये जरूरी बात

PM Kisan Yojana: भारत में किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन खेती करना आसान काम नहीं है. कभी मौसम साथ नहीं देता, तो कभी फसल खराब हो जाती है. ऐसे समय में किसानों को आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) चला रही है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. ये 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

22वीं किस्त कब आएगी?

सरकार आमतौर पर हर 4 महीने में एक किस्त जारी करती है. इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 22वीं किस्त फरवरी में आ सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इसलिए तारीख को लेकर अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी वेबसाइट या नोटिस पर ध्यान दें.

वहीं, 22वीं किस्त से पहले किसानों को 3 जरूरी काम करने की भी सलाह दी जाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पैसे आएं, तो नीचे दिए गए तीन काम पूरे होने चाहिए.

सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है.

अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है.

इसके लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर जाएं या या फिर pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस करवाएं.

योजना से जुड़े किसानों को भू-सत्यापन का काम भी करवाना होता है. इस प्रक्रिया में यह जांच होती है कि किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन है या नहीं. यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि योजना का लाभ सिर्फ सही किसानों को मिल सके. बिना भू-सत्यापन के किस्त मिलना मुश्किल हो सकता है.

इन सब से अलग PM Kisan की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में आती है. अगर आपके खाते में DBT एक्टिव नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. ऐसे में अपने बैंक में जाकर DBT स्टेटस चेक करवाएं.