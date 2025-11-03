'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' से सफर होगा सुपर आसान! महिलाओं को कैसे मिलेगा फायदा? CM रेखा गुप्ता ने खुद बताया

Pink Smart Cards for Women: दिल्ली की महिलाओं और लड़कियों के लिए खुशखबरी है. अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने महिलाओं, 12 साल से ऊपर की लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च किया है. इस कार्ड से न सिर्फ फ्री यात्रा मिलेगी बल्कि सफर और भी सुविधाजनक बन जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार, 2 नवंबर को इस कार्ड की शुरुआत की घोषणा की और महिलाओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन जाकर इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली की महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा का नया अनुभव देगी.

क्या है 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'?

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया एक पर्सनल स्मार्ट कार्ड है, जिस पर कार्डहोल्डर का नाम और फोटो होगा. इस कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री ट्रेवल की सुविधा मिलेगी. साथ ही यह रिचार्ज और टॉप-अप की सुविधा वाला कार्ड होगा, ताकि भविष्य में इसे अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सके.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, "अब 12 साल से ऊपर की बेटियां, बहनें और माताएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त और सुविधाजनक सफर कर सकेंगी."

सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अगर आप दिल्ली की निवासी हैं और आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, तो आप इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं.

रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और ‘सहेली कार्ड पोर्टल' पर किया जा सकता है.

आवेदन के समय दिल्ली निवासी होने का प्रमाण और पहचान पत्र देना जरूरी है.

यह कार्ड राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) फ्रेमवर्क के तहत जारी किया जाएगा, जिससे यह अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों में भी काम कर सकेगा.

क्यों लाया गया यह कार्ड?

दिल्ली सरकार का मकसद है कि महिलाएं बिना किसी झंझट के सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करें. इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेगी. अब तक महिलाओं को बसों में गुलाबी कागज की टिकटें दी जाती थीं, जिनका दुरुपयोग और गड़बड़ी की संभावना रहती थी.

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' इस पुरानी टिकट सिस्टम की जगह लेगा और सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ सिर्फ असली दिल्ली निवासियों तक ही पहुंचे, बाहरी लोग इसका फायदा न उठा सकें.

डीटीसी ने कैसे किया तैयारी?

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिलहाल डीटीसी के पास 44 बस डिपो हैं जो 24x7 चलते हैं, जिनमें से 3,266 बसें (1,950 इलेक्ट्रिक और 1,694 CNG) सड़कों पर दौड़ रही हैं.

डीटीसी ने इस कार्ड को जारी करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से साझेदारी के लिए आवेदन मंगाए हैं. यह व्यवस्था 5 साल के लिए लागू की जाएगी.

महिलाओं के लिए बड़ा कदम

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' दिल्ली में महिलाओं की यात्रा को न सिर्फ आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और सुविधा तीनों एक साथ देगा. यह योजना ‘नारी शक्ति' को सशक्त करने और दिल्ली को वुमेन-फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

