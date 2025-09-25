पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुई जारी, टंकी फुल करवाने से पहले चेक कर लें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today:: गाड़ी चलाने वाले हर इंसान के लिए पेट्रोल-डीजल का रेट जेब और बजट से सीधे जुड़ा हुआ मामला है. हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां नए दाम जारी करती हैं और ये बदलाव सीधा आपके बजट पर असर डालते हैं. ऐसे में टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का रेट जान लेना सबसे जरूरी हो जाता है.आज यानी 25 सितंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट (Petrol-Diesel RateToday) जारी कर दिए हैं.

कुछ राज्यों में कीमतें बढ़ी हैं, कुछ जगहों पर घटी हैं और कई जगहों पर कोई बदलाव नहीं हुआ है. आइए जानते हैं आज कौन से शहर में क्या रेट चल रहा है.

सुबह ऑफिस जाना हो या कहीं लंबा सफर करना हो, टंकी भरवाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपके शहर में आज तेल कितने का मिल रहा है. आइए देखते हैं आज आपके शहर का क्या रेट है.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये लीटर और डीजल 87.67 रुपये लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये लीटर और डीजल 90.03 रुपये लीटर मिल रहा है.

कोलकाता में पेट्रोल 104.41 रुपये और डीजल 92.02 रुपये लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल 100.80 रुपये और डीजल 92.39 रुपये लीटर मिल रहा है.

आइए जानते हैं कि देश के अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिलेगा?

शहरों के नाम पेट्रोल/लीटर डीजल/लीटर नोएडा 94.77 94.87 गुरुग्राम 95.51 87.97 पटना 105.23 91.49 आगरा 94.61 87.70 बरेली 95.06 88.23 बोकारो 98.22 92.98 चंडीगढ़ 94.30 82.45 फरीदाबाद 95.95 88.40 गौतम बुद्ध नगर 94.77 87.89 गोरखपुर 95.00 88.17 इंदौर 106.57 91.97 जयपुर 104.72 90.21 कानपुर 94.44 87.51 लखनऊ 94.69 87.81 मेरठ 94.47 87.54 मैसूर 102.69 90.79 नागपुर 104.13 90.69 पुणे 104.19 90.71 रायपुर 99.44 93.39 गाजियाबाद 94.75 87.86



कैसे चेक करें अपने शहर का रेट

अगर आप रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत जानना चाहते हैं, तो इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट देख सकते हैं. इन कंपनियों के मोबाइल ऐप पर भी आसानी से कुछ सेकंड में अपने इलाके का रेट पता कर सकते हैं. इसके अलावा NDTV की साइट पर भी आपको पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट्स की जानकारी मिलती रहती है.

