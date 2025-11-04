पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी, टंकी फुल करवाने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई से लेकर बिहार-यूपी तक के ताजा रेट्स

Petrol Diesel Price Today: अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने 4 नवंबर 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Rate Today) के नए दाम जारी कर दिए हैं. हर दिन की तरह आज भी सुबह 6 बजे इन रेट्स को अपडेट किया गया.

अच्छी बात यह है कि देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Prices) में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस

सरकारी तेल कंपनियों ने चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम इस प्रकार तय किए हैं...

दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर है.

मुंबई: पेट्रोल ₹103.50 और डीजल ₹90.03 प्रति लीटर है.

कोलकाता: पेट्रोल ₹105.41 और डीजल ₹91.02 प्रति लीटर है.

चेन्नई: पेट्रोल ₹101.03 और डीजल ₹92.61 प्रति लीटर है.



बिहार-यूपी सहित अन्य राज्यों में आज के रेट

राज्यों की बात करें तो

बिहार में आज पेट्रोल ₹105.58 और डीजल ₹91.82 प्रति लीटर मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल ₹94.69 और डीजल ₹87.81 प्रति लीटर पर उपलब्ध है.

झारखंड में पेट्रोल ₹98.70 और डीजल ₹93.45 प्रति लीटर है.

पश्चिम बंगाल में पेट्रोल ₹105.41 और डीजल ₹92.02 प्रति लीटर है.

महाराष्ट्र में पेट्रोल ₹103.50 और डीजल ₹90.03 प्रति लीटर है.

हर रोज क्यों बदलते हैं तेल के दाम?

पेट्रोल-डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें, रुपये-डॉलर का एक्सचेंज रेट और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया टैक्स. अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटती है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाता है.

अपने शहर का लेटेस्ट रेट ऐसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल का कितना दाम है, तो यह बेहद आसान है. आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर तुरंत रेट देख सकते हैं.

SMS से रेट जानने का तरीका:

Indian Oil (IOCL) ग्राहक RSP <space> City Code लिखें और 9224992249 पर भेजें.

Bharat Petroleum (BPCL) ग्राहक RSP लिखें और 9223112222 पर भेजें.

Hindustan Petroleum (HPCL) ग्राहक HP Price लिखें और भेजें 9222201122 पर भेजें.

इस तरह आप घर बैठे ही अपने शहर के पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) के रेट तुरंत जान सकते