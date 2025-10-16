विज्ञापन
New Hyundai Venue: दमदार कमबैक! नए डिजाइन के साथ आ रही Hyundai Venue, जानें क्या होगा खास

​Hyundai Venue 2026 का सीधा मुकाबला Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Kia Sonet, और Mahindra XUV 3XO से होगा. 

हुंडई की कार के अगर आप दीवाने हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. कंपनी की सबसे पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू एक नए डिजाइन के साथ भारतीय मार्केट में धूम मचाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2026 में इसे लॉन्च किया जा सकता है. ऐसे में आपको बताते हैं कि इस बार वेन्यू 2026 में क्या खास फीचर्स रहने वाले हैं.

​डिजाइन में बड़ा बदलाव

  • ​फ्रंट लुक कुछ-कुछ Creta N Line और Exter जैसा हो सकता है. इसमें एक चौड़ी, चौकोर ग्रिल ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी. 
  • इसके अलावा C-शेप में LED DRLs के साथ स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलेगा.

रियर डिजाइन 

रियर डिजाइन की बात करें तो पीछे की तरफ भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें स्लिम LED टेल लैंप्स को पूरी टेलगेट पर फैली एक कनेक्टेड लाइट बार से जोड़ा जा सकता है. SUV के लुक को मस्कुलर बनाने के लिए नए डिजाइन वाले बंपर और फॉक्स स्किड प्लेट्स भी जोड़े जाएंगे.

इंटीरियर की खास बातें

बताया जा रहा है कि इसमें क्रेटा से भी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. वहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन का होना है, जो इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करेंगी.

सेफ्टी के मौर्चे पर भी आगे

सेफ्टी के मोर्चे पर एक बड़ा अपग्रेड लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) का जुड़ना है, जो इसे Nexon और Sonet जैसी गाड़ियों से मुकाबले में आगे रखेगा.

प्रीमियम फीचर्स 

  • कई वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ 
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल 
  • 360-डिग्री कैमरा जैसे शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है.
इंजन में मिलेंगे कई ऑप्शन

​माना जा रहा है कि नई Venue में इंजन के लिए ग्राहकों को तीन ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें शामिल हैं-

  • 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
  • ​1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
  • ​1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन

किससे होगी सीधी टक्कर

​Hyundai Venue 2026 का सीधा मुकाबला Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Kia Sonet, और Mahindra XUV 3XO से होगा. 

कितनी हो सकती है कीमत

​Hyundai ने ऑफिशियली तौर पर Venue के लॉन्च के बारे में जानकारी अभी नहीं दी है. हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि बाजार में इसकी शुरुआती कीमत ₹8 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास रहने की उम्मीद है.
 

