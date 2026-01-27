Nationwide Bank Strike Today: देशभर में बैंक हड़ताल से आज कामकाज ठप, जानें ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ बैंक जाकर ही होते हैं

Nationwide Bank Strike Today: देशभर में आज यानी 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. इस हड़ताल का असर सरकारी और निजी दोनों बैंकों पर देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों के बैंक से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम मांग हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम (Five Day Work Week) लागू करने की है.

अब Aadhaar में घर बैठे कर सकेंगे ये बड़े बदलाव, 28 जनवरी को लॉन्च होगा New Aadhaar App का 'फुल वर्जन', जानें क्या होंगे नए फीचर्स

बैंक यूनियनों का कहना है कि बाकी सरकारी विभागों की तरह बैंकों में भी पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके अलावा स्टाफ की कमी, काम का बढ़ता दबाव और कर्मचारियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी इस हड़ताल की वजह हैं. हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इन मांगों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, इसी कारण कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

हड़ताल के कारण कौन से काम होंगे प्रभावित

हड़ताल के दिन बैंक ब्रांचों में कामकाज पूरी तरह या आंशिक रूप से ठप रह सकता है. काउंटर सर्विस, कैश लेन-देन, ड्राफ्ट बनवाना, लॉकर से जुड़े काम और दस्तावेजों का सत्यापन जैसे कामों में परेशानी आ सकती है.

हालांकि, आज के समय में ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अब भी बैंक ब्रांच जाकर ही किए जा सकते हैं. जैसे-

लॉकर खोलना, बंद करना या उसमें बदलाव केवल ब्रांच में ही संभव है.

बड़ी राशि जमा या निकालने के लिए बैंक जाना जरूरी होता है.

ये सेवाएं अभी भी ज्यादातर ब्रांच से ही मिलती हैं.

कुछ मामलों में KYC अपडेट के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है.

लोन, सरकारी योजनाओं या अन्य कानूनी कामों के लिए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन बैंक में ही होता है.

कुछ शिकायतें या अकाउंट से जुड़े विशेष बदलाव ब्रांच विजिट से ही पूरे होते हैं.

हड़ताल के बावजूद ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, YONO, नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं आमतौर पर चालू रहती हैं. ग्राहक इनका इस्तेमाल कर पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट और बैलेंस चेक जैसे काम कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, बैंक हड़ताल के चलते अगर आपका कोई जरूरी ब्रांच से जुड़ा काम है, तो उसमें देरी हो सकती है. ऐसे में बेहतर है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और बहुत जरूरी होने पर ही बैंक जाने की योजना बनाएं.