Money Saving Tips: 30,000 रुपये की सैलरी कमाने पर भी ऐसे करें सेविंग, महीने के आखिर में नहीं आएगी उधार लेने की नौबत 

हर महीने सैलरी आते ही दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये पैसे आखिर कितने दिन चलेंगे और बचत कैसे होगी. अगर सैलरी 30 हजार के आसपास है तो टेंशन और भी बढ़ जाती है. लेकिन घबराइए मत, सही फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) और स्मार्ट सेविंग फॉर्मूला (Smart Saving Tips) अपनाकर आप आराम से महीने के खर्च निकाल सकते हैं और साथ ही अच्छी-खासी बचत (Money Saving Tips) भी कर सकते हैं. अब सवाल है कैसे? चलिए जानते हैं…

खर्च का बजट बनाएं

सबसे पहले बजट बनाना जरूरी है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी सैलरी को चार हिस्सों में बांटना सबसे आसान तरीका है.

40 फीसदी पैसा जरूरी खर्चों जैसे किराया, बिजली-पानी, राशन और बच्चों की फीस में लगाएं.

30 फीसदी हिस्सा मस्ती और इंटरटेनमेंट के लिए रखें ताकि जिंदगी बोझ न लगे.

20 फीसदी रकम इमरजेंसी फंड में डालें, जिससे अचानक आए खर्चों से घबराना न पड़े.

आखिर के 10 फीसदी पैसे निवेश में लगाएं, चाहे SIP हो या कोई और लॉन्ग-टर्म प्लान.

ये छोटी-छोटी आदतें अपनाएं

इसके अलावा, छोटी-छोटी आदतें भी बचत में मदद करती हैं. जैसे हर महीने खर्चों की एक लिस्ट बनाना, ताकि पता चले कहां फालतू पैसा जा रहा है. शॉपिंग पर जाने से पहले जरूरी सामान की लिस्ट बनाएं, वरना ऑफर्स और डिस्काउंट देखकर बजट बिगड़ जाएगा. मॉल की बजाय लोकल दुकानों से खरीदारी करने पर भी खर्च कम हो सकता है. त्योहारों और सेल के समय सिर्फ वही चीज लें जिसकी सच में जरूरत हो.

सेविंग करना जरूरी

चाहे आपकी सैलरी 30 हजार ही क्यों न हो अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा सेव (Money Saving Tips) करना शुरू कर दें, तो साल भर में एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. अगर आप हर महीने इस तरीके को फॉलो करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपको अपने खर्च और सेविंग का साफ फर्क दिखने लगेगा. बहुत लोग सोचते हैं कि कम सैलरी वालों के लिए बचत करना मुश्किल है. छोटी रकम से शुरुआत करें. भले 500 रुपये ही क्यों न हो, लेकिन सेविंग की आदत डालना सबसे जरूरी है.

अलग-अलग बैंक अकाउंट होना जरूरी

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप तीन अलग-अलग बैंक अकाउंट खोलें सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट और खर्च वाला या 'स्पेंडिंग अकाउंट' और उन्हें अलग-अलग काम के लिए इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ खर्च कंट्रोल होगा बल्कि सेविंग अमाउंट भी अपने आप बढ़ेगी.

इंस्टेंट पर्सनल लोन से बचें

सबसे अहम बात, इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने से बचें क्योंकि इन पर ब्याज बहुत ज्यादा होता है. कई बार ये 40 से 50 फीसदी तक पहुंच जाता है और कर्ज का बोझ बढ़ा देता है.

अगर आप इन छोटी -छोटी पर ध्यान देंगे तो 30 हजार की सैलरी में भी आराम से बचत कर पाएंगे और महीने के आखिर में हाथ तंग नहीं होंगे.

