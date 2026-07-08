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Mahila Samriddhi Yojana: अब दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, रक्षा बंधन से हो सकती है महिला समृद्धि योजना की शुरुआत

अब दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे. दरअसल, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा बंधन पर दिल्ली सरकार इस योजना की शुरुआत कर सकती है.

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Mahila Samriddhi Yojana: अब दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, रक्षा बंधन से हो सकती है महिला समृद्धि योजना की शुरुआत

दिल्ली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महिला समृद्धि योजना रक्षा बंधन से शुरु हो सकती है. इस योजना के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए तक की आमदनी वाली महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई थी. सूत्रों के मुताबिक इस योजना में देरी इसलिए हुई, क्योंकि गरीब महिलाओं की सालाना आमदनी का निर्धारण करने में वक्त लगा. इस योजना के तहत दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती है. 

दरअसल, इस वर्ष पेश किए गए दिल्ली सरकार के बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था.वहीं, पिछले वर्ष कौन सी महिलाओं को इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाए, इसके लिए मंत्रियों के ग्रुप का गठन किया गया था. अब उन की रिपोर्ट आ जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रक्षा बंधन के मौके पर इस योजना का शुभारंभ कर दिया जाएगा. लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे डिजिटल ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा.

लाभ के लिए रखी गई हैं ये शर्तें

ऐसा नहीं है कि सरकार दिल्ली के प्रत्येक महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने देने जा रही है. बल्कि, सरकार ने इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जो इस प्रकार हैं.

  • इस योजना के लाभार्थियों की सालाना आमदनी ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • किसी भी तरह की सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन, आयकर दाता, चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.
  • लाभार्थी का आधार बैंक खाते से जुड़ा हो और सरकारी राशन कार्ड होना चाहिए.
  • दिल्ली की रहने वाली हो और उम्र 21 से 60 साल के बीच हो.

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इससे पहले सरकार ने सरकारी लाभार्थियों की सूची को अपडेट किया था, ताकि दो-दो बार किसी को पेंशन या सरकारी लाभ न मिल सके. इसी कड़ी में दिल्ली में साल भर से चल रही राशन कार्ड की जांच में करीब 7 लाख से ज्यादा अपात्रों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है. इनमें 1 लाख से ज्यादा वो लोग थे, जो आयकरदाता थे. इस बीच ऐसी चर्चा है कि महिला समृद्धि योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना भी किया जा सकता है. दरअसल, इस नाम से पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लोन की योजना चल रही है.  

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