Ground Report: दिल्ली की वो जगह जहां हर बारिश में चलती थी नाव…देखें आज क्या हैं हालात

दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर की वो जगह जहां NH-9 गुजरती है, जैसे ही बारिश होती थी यहां बीजेपी के उस वक्त के पार्षद रवि नेगी नाव चला कर वीडियो बनाते थे. इस जलभराव को सियासी मुद्दा बनाकर बीजेपी उस वक्त तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और इस इलाके के तत्कालीन विधायक मनीष सिसोदिया को घेरती थी. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रवि नेगी को इस सीट से उतारा. रवी नेगी बीजेपी के विधायक बन गए. विधायक बनते ही उन्होंने PWD और NHAI से मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की.

पानी की निकासी से जलभराव की समस्या खत्म

मंगलवार को दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन जब यहां मौके पर पहुंचे तो देखा कि कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल यहां पूरे अमले के साथ बारिश में जलभराव न हो इसके लिए कोशिश करते दिखें. जब एनडीटीवी ने उनसे बात की तो विधायक अनिल गोयल ने कहा कि ये बहुत पुरानी समस्या थी, जलभराव होता था. इसके हल के लिए एक पाइप लाइन डलवा कर पानी की निकासी की जगह बनाई. साथ में PWD के अधिकारियों के साथ नाले की भी सफाई भी करवाई.

खत्म हुई जलभराव की परेशानी

नतीजा देखिए कि यहां जलभराव आज की तारीख में आपको देखने को नहीं मिल रहा है. इस तरह दिल्ली के कई जलभराव वाले स्पॉट की पहचान करके वहां अतिरिक्त पंपिंग सेट लगवाई गई है और नालों की सफाई पर ध्यान दिया गया है.

31 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा गाद निकाली

दिल्ली NCR में मंगलवार से रुक रुककर बारिश हो रही है. इस बीच दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव पर काम करने की जरूरत है. पुरानी दिल्ली के सदर बाजार से जलभराव की तस्वीरें सामने आईं. खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में करीब 2000 किमी तक छोटे बड़े नाले PWD के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें करीब 31 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा गाद को निकाला गया है, ताकि मानसून की बारिश में जलभराव की समस्या न आए.

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