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कितनी है लियोनल मेसी की नेट वर्थ? अरबपति में होती है गिनती, दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में एक

अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेस्सी की नजर अपने देश को लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनाने पर है. वह इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे दो बिलिनेयर में से एक हैं.

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कितनी है लियोनल मेसी की नेट वर्थ? अरबपति में होती है गिनती, दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में एक
Lionel Messi net worth: How Argentina Superstar became Billionaire

अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी जारी फीफा वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. वह टूर्नामेंट में गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं और अभी तक 8 गोल दाग चुके हैं. बीती रात उन्होंने मिस्त्र के खिलाफ अपनी टीम की जीत में अहम  भूमिका  निभाई. अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़ रही थी, जिसके बाद उसने वापसी की और फिर मुकाबला 3-2 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. यह रोमांचक मुकाबला आखिरी के 13 मिनटों में पलटा. 1930 के बाद लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक विश्व कप में 8 गोल दागे हैं. 

बचपन में दुर्लभ बीमारी से थे पीड़ित

लियोनेल मेसी को बचपन में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक रेयर बीमारी थी. इसके बीमारी के कारण उनका विकास रूक गया था और उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो गई थी. बचपन से फुटबॉल के शौकीन मेस्सी को 11 साल की उम्र में इस बीमारी का पता चला था. द एथेलेटिक की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर डिएगो वॉर्ज्सटीन ने मेसी के परिवार को बताया था कि उनकी हाइट पिछले कुछ सालों में नहीं बढ़ी है और उन्होंने ही इस दिग्गज का इलाज किया था. 

शुरुआत में अर्जेंटीना के क्लब 'नेवेल्स ओल्ड बॉयज' ने मेसी में दिलचस्पी दिखाई थी. लेकिन वह उनके इलाज के खर्च को उठा नहीं पा रहे थे. बार्सिलोना क्लब भी की मेसी में दिलचस्पी थी और उन्होंने मेसी और उनके परिवार को स्पेन बुलाया. बार्सिलोना उनका खर्च उठाने के लिए तैयार हुआ. मेसी को हर दिन इंजेक्शन लगते. 

बार्सिलोना ने बढ़ाया हाथ

मेसी ने एक इंटरव्यू में कहा था,"मेरे लिए बार्सिलोना पहुंचना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं जानता था ऐसा मुझे करना ही था. मुझे अपने इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और सिर्फ बार्सिलोना एकमात्र क्लब था जो मदद के लिए तैयार था. इसलिए जैसे ही उन्होंने मदद की, हम वहां पहुंच गए." इस इलाज का खर्च लगभग 900 से 1500 डॉलर प्रति महीना था और सिर्फ बार्सिलोना इसे देने के लिए तैयार थी. डॉक्टरों का अनुमान था कि बिना इलाज के मेसी की लंबाई अधिकतम 4 फीट 7 इंच तक ही रह पाती. लेकिन इस सफल इलाज की बदौलत वे 5 फीट 7 इंच की एक सामान्य वयस्क लंबाई तक पहुंच सके.

बार्सिलोना के साथ मेसी लंबे समय तक रहे. इसकी शुरुआत FC बार्सिलोना की U14 टीम के साथ हुई थी. मेसी ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया और देखते ही देखते वह सीनियर टीम के लिए खेलने लगे. मेसी सिर्फ 17 साल की उम्र में बार्सिलोना के लिए अपना पहला मैच खेले थे. टीम के साथ अपने 17 साल के करियर में मेसी ने उन्हें अनगिनत टाइटल जीतने में मदद की, जिनमें 10 ला लीगा टाइटल, चार चैंपियंस लीग क्राउन और सात कोपा डेल रे ट्रॉफी शामिल हैं. वह ला लीगा में अब तक के सबसे ज्यादा 474 गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं.

लियोनेल मेस्सी की नेट वर्थ कितनी है?

फोर्ब्स के अनुसार, मेसी की नेट वर्थ $1.1 बिलियन है जो हैरान करने वाली है. उनके करियर की कमाई $1.8 बिलियन से ज़्यादा है.  मेसी उन चुनिंदा स्पोर्ट्स पर्सनैल्टी में से एक हैं, जिन्होंने अरबपति का दर्जा हासिल किया है. अर्जेंटीना के इस स्टार ने अपने शानदार करियर के दौरान मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट डील, इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस वेंचर से यह दौलत बनाई है.

इंटर मियामी के स्टार ऑफ-फील्ड एंडोर्समेंट से हर साल लगभग 70 मिलियन डॉलर कमाते हैं. मेसी ने 2006 में एडिडास के साथ एक सौदा किया था.  2017 में उन्होंने कंपनी के साथ लाइफटाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. उन्हें एडिडास से हर साल लगभग 25 मिलियन डॉलर का चेक मिलता है. 

इंटर मियामी के साथ अपने मौजूदा मेजर लीग सॉकर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मेसी को 25 मिलियन डॉलर की बेस सैलरी मिलती है, जिसमें लगभग $28.3 मिलियन का गारंटीड कम्पनसेशन शामिल है. मेसी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के एक कोर ग्रुप से भी हर साल $5 मिलियन से $10 मिलियन कमाते हैं. 

वह इन ब्रांड के ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें पेप्सिको और हार्ड रॉक इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप शामिल है. जब बार्सिलोना के पूर्व स्टार 2023 में इंटर मियामी में शामिल हुए, तो उन्होंने एप्पल के साथ एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप साइन की, जिससे उन्हें नए MLS सीज़न पास सब्सक्राइबर्स से होने वाली कमाई में हिस्सा मिला.

इसके अलावा मेसी MiM होटल्स चेन के मालिक हैं, उनका अपना स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड 'Más+ by Messi' है, और वे मेसी स्टोर लाइफस्टाइल ब्रांड चलाते हैं. अर्जेंटीना के कप्तान ने रियल एस्टेट में भी भारी इन्वेस्ट किया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पास मियामी, बार्सिलोना, इबीसा और अर्जेंटीना में प्रॉपर्टी हैं, और उनकी कुल रियल एस्टेट होल्डिंग्स की कीमत करोड़ों में होने का अनुमान है. मेसी के पास एक प्राइवेट जेट और फरारी, मासेराती और पगानी जैसे ब्रांड की लग्ज़री कारों का एक शानदार कलेक्शन भी है.

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Lionel Messi, Football, 2026 FIFA World Cup
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