LPG Gas Cylinder LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. देश में लोगों को LPG गैस सिलेंडर को लेकर कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. कुछ जगहों पर गैस की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए हैं, तो कुछ लोगों की शिकायत है कि उन्हें सिलेंडर बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही गैस कंपनियां भी लगातार गैस बुकिंग नियमों में बदलाव कर रही है. इस बीच कहा जा रहा था कि सरकार ने एक बार फिर गैस सिलेंडर बुक करने का समय बढ़ा दिया है. हालांकि, अब PIB ने इन खबरों को गलत बताते हुए स्पष्टीकरण दिया है. सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का गैप लागू रहेगा. यानी एक बार सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकती है. वहीं, ग्रामीण इलाकों के लिए यह अवधि 45 दिन तय की गई है. यहां जानिए LPG Cylinder को लेकर अब तक क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही हम आपको बताएंगे कि गैस बुक करने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आने पर आप क्या कर सकते हैं.

LPG सिलेंडर से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए Ndtv.in के साथ.