LPG सिलेंडर मिलेगा बिना रुकावट, HP Gas उपभोक्ता इन 4 तरीकों से करें बुक, फटाफट होगी डिलीवरी

HP Gas Booking System: ईरान जंग और पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर वैश्विक अस्थिरता का दौर जारी है. इसको लेकर देश के कई हिस्सों में LPG की कमी की खबरें आ रही हैं. गैस सिलेंडर के बुकिंग सिस्टम को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अब एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन के बाद ही बुक हो सकता है यानी दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक हो सकता है, जिससे दूसरा सिलेंडर 28 से 30 दिनों में ही मिलेगा. गैस की कमी को लेकर कई राज्यों में लंबी-लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच गैस कंपनियों का कहना है गैस की कोई कमी नहीं है.

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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है. इसके साथ ही गैस बुक करने के लिए 4 तरीके भी बताए हैं, जिनकी मदद से आप आसान से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा. इसके अलावा IndianOil ने लोगों को खाना पकाने के तरीकों में छोटे बदलाव करने की सलाह दी है, जिससे 25% तक LPG गैस बचा सकते हैं.

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Domestic LPG supply continues to remain stable and prioritised for households across the country. HPCL is working round the clock to ensure uninterrupted availability and doorstep delivery of HP Gas cylinders.



Consumers are requested to avoid… pic.twitter.com/ctit8jyQWI — Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) March 13, 2026

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपनी पोस्ट में बताया कि आपका घर, हमारी पहली प्राथमिकता. पूरे देश में घरों के लिए घरेलू LPG की सप्लाई स्थिर बनी हुई है और इसे प्राथमिकता दी जा रही है. HPCL, HP Gas सिलेंडरों की बिना किसी रुकावट के उपलब्धता और घर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम कर रहा है. उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे घबराकर बुकिंग न करें और अपनी पिछली डिलीवरी के 25 दिनों के बाद ही रिफिल बुक करें, ताकि सप्लाई हर घर तक आसानी से पहुंच सके.

HP Gas सिलेंडर बुकिंग करने के आसान तरीके

HP Pay App – ऐप डाउनलोड करें, 'Book a Cylinder' चुनें और आसानी से पेमेंट करें.

HP Gas WhatsApp – 'BOOK' टाइप करें और इसे 92222 01122 पर भेजें.

HP Gas Missed Call – अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 94936 02222 पर मिस्ड कॉल दें.

HP Gas IVRS Booking – अपना रिफिल बुक करने के लिए कभी भी 88888 23456 पर कॉल करें.