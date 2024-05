Voter List में नाम है या नहीं? वोट देने जाने से पहले घर बैठे ऑनलाइन चेक करें - यह है तरीका

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के तहत छठे फेज की वोटिंग आज, यानी 25 मई को जारी है. ऐसे में अगर आपका वोट करने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. बता दें कि वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम (Voter List Name Check) होना अनिवार्य होता है. इसलिए आप यह जरूर चेक कर लें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. वोटर लिस्ट में नाम चेक (Search Your Name in Voters list) करने का प्रोसेस काफी आसान है. आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिये आप वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं.

तो चलिए जानते हैं कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? (How to check your name in the Voter List)

इसके लिए सबसे पहले आपको Elections24.eci.gov.in पर आना होगा

यहां सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक कर लें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं.

आप Search by EPIC, Search by Details, Search by Mobile के ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें.

पहले ऑप्शन आनी Search by EPIC के ज़रिये वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने EPIC नंबर भरना होगा.

इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें और कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक कर लें.

इस तरह बस कुछ सेकेंड में आपको अपना नाम और पोलिंग सेंटर से जुड़ी सारी डिटेल मिल जाएगी.

मोबाइल नंबर जरिये देखें वोटर लिस्ट में नाम

वहीं, अगर आपको अपना EPIC नंबर याद नहीं है तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य डिटेल को मोबाइल नंबर (Search by Mobile) के ज़रिये भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए Search by Details का भी ऑप्शन है. इ़समें अपना नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ के अलावा मांगे गए सभी डिटेल को भरने के बाद आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर नज़र आएंगी.

चुनाव आयोग की SMS सर्विस भी उपलब्ध

बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप चुनाव आयोग की SMS सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको ‘ ECI टाईप करने के बाद (EPIC नंबर)' लिखकर 1950 नंबर पर SMS भेजना है. इसके बाद आपको मैसेज में पूरी डिटेल मिल जाएगी.

Voter List में नाम न होने पर नहीं डाल पाएंगे वोट

इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास वोटर आईडी है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं. वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है,तो भी आप चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं.