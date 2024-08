LIC न्यू जीवन शांति पॉलिसी, रिटायरमेंट के बाद लाइफटाइम पेंशन की गारंटी, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

हर कोई चाहता है कि उसे रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े. इसलिए ज्यादातर लोग अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Savings) करके उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट (Investment) करने की कोशिश करते हैं, जिससे भविष्य में रिटायरमेंट के बाद उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे. लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कई प्लान ऑफर करती है, जो जिंदगीभर पेंशन की गारंटी देते हैं. ऐसी ही एक पॉपुलर स्कीम है LIC न्यू जीवन शांति पॉलिसी (LIC New Jeevan Shanti Plan).



लाइफटाइम पेंशन की गारंटी

LIC न्यू जीवन शांति प्लान एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी इसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना होता है और रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी मिलती है. इसके जरिए आप हर साल 1,00,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं, वो भी जिंदगीभर.



सिंगल और जॉइंट प्‍लान (Single and joint plans)

LIC न्‍यू जीवन शांति प्लान में निवेश के लिए दो ऑप्शन ऑफर करती है. पहला है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ (Deferred Annuity for Single Life) और दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ (Deferred Annuity for Joint Life) . अगर आप 'डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ' (Deferred Annuity for Single Life) वाले प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलती है और आपकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को निवेश किया गया पैसा रिटर्न कर दिया जाता है.



'डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ प्लान' (Deferred Annuity for Joint Life) में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और आपकी मृत्यु के बाद फिर उस व्यक्ति को जीवन भर पेंशन मिलती है, जिसका नाम इस जॉइंट प्लान में शामिल होता है. इस ऑप्शन में जॉइंट लाइफ प्लान में शामिल दोनों लोगों की मृत्यु होने के बाद ही नॉमिनी को निवेश की हुई रकम वापस दी जाती है. इस प्लान में पेंशन के लिए आप सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं.



कम से कम 1.5 लाख का निवेश करना है जरूरी (Minimum investmen)

इस प्‍लान में न्यूनतम 1.5 लाख का निवेश करना जरूरी है. वहीं मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई सीमा यानी लिमिट नहीं है. इस प्लान में 1.5 लाख का निवेश करने पर सालाना 12 हजार या हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती है.



पॉलिसी के लिए उम्र की सीमा (Age limit for the policy)

30 से लेकर 79 साल तक का कोई भी व्‍यक्ति इस पॉलिसी को खरीद सकता है. अगर पॉलिसी खरीदने के बाद आपको यह पसंद नहीं आती है तो आप इसे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं.



पेंशन के साथ दूसरे बेनेफिट्स भी

LIC की न्यू जीवन शांति योजना (New Jeevan Shanti Plan) में गारंटीड पेंशन के साथ ही साथ जो दूसरे फायदे मिलते हैं, उनमें डेथ कवर शामिल है. यानी अगर इस अवधि के दौरान पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके खाते में जमा पूरी रकम नॉमिनी को दे दी जाती है. इस प्लान की एक और खास बात यह है कि आप इस प्लान को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं . आप इस प्लान में 1.5 लाख रुपये का का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं, जबकि इसके लिए निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है.