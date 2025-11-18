Lava Agni 4 Launch News: आप कार लेने जाते हैं तो शोरूम का सेल्‍समैन आपको टेस्‍टड्राइव ऑफर करता है. कुछ कंपनियां या डीलर तो आपके घर पहुंचा कर कार की टेस्‍ट ड्राइव करा देते हैं. यानी आप पहले कार चलाकर देखें, ठीक लगे तो खरीदें, नहीं तो कोई बात नहीं. स्‍मार्टफोन के लिए कुछ इसी तरह का 'टेस्‍टड्राइव' ऑफर लेकर आई एक देसी कंपनी- लावा (Lava). कंपनी अपना नया धांसू मॉडल Lava Agni 4 लॉन्‍च करने वाली है. 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 8GB RAM समेत कई शानदार फीचर्स के साथ कंपनी अपना अनोखा फ्लैगशिप ऑफर लेकर आई है.

पहले इस्‍तेमाल करें, फिर विश्वास करें

लावा इस बार ग्राहकों के लिए एक नया फ्लैगशिप ऑफर लेकर आई है. कंपनी अपना नया फोन लेकर आपके घर तक पहुंच रही है. आप Lava Agni 4 को खरीदने से पहले, बिना पैसे खर्च किए ही अपने घर पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं. अगर आपको फोन पसंद आया तो आप उसे खरीद सकते हैं और नहीं पसंद आया तो फिर कोई बात नहीं. बस, इस सुविधा के लिए आपको लावा अग्नि-4 का डेमो (Lava Agni 4 Demo) बुक करना होगा.

लावा अग्नि-4 का लॉन्‍च कब | Lava Agni 4 Launch Date

भारतीय कंपनी लावा जल्‍द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इसके लिए 20 नवंबर, 2025 को तारीख तय की है. लॉन्च से पहले इस मॉडल की जो स्‍पेसिफिकेशंस (Lava Agni 4 Specifications) बताई जा रही है, उसके मुताबिक, इस स्मार्टफोन में 8GB RAM के साथ MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर और जैसे फीचर्स मिलेंगे.

इस मॉडल में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले होने वाला है. इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी स्ट्रिप वाला पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल रहेगा. साथ ही मेटल यूनिबॉडी फ्रेम और मैट एजी ग्लास बैक भी होगा, जो इस फोन को खूबसूरत और आकर्षक बनाता है.

लावा अग्नि-4 के लिए डेमो ऐसे बुक करें

लावा के फ्लैगशिप फोन की डेमो सर्विस फिलहाल देश के 3 मेट्रो शहरों दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए है. आप भी इन शहरों में रहते हैं तो बिना पैसे खर्च किए अपने घर पर Lava Agni 4 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अपने घर पर आपको इस तरह रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्‍टेप-बाय-स्‍टेप प्रोसेस समझ लीजिए.

रजिस्ट्रेशन करने के लिए लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

यहां आपको सबसे ऊपर डेमो बुक करने का ऑफर फ्लैश होगा.

यहां आपको रजिस्‍टर नॉव पर क्लिक करना होगा

यहां आपको ये बताना होगा कि क्यों आप लावा के सबसे बड़े फैन हैं.

इसके बाद नीचे आपको अपना नाम, नंबर, शहर, पिन कोड वगैरह डालना होगा.

साथ ही डेमो बुक करने के लिए आपको अपना पता, डेमो डेट, टाइम स्लॉट डालना होगा.

फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.

कितना हो सकता है दाम | Lava Agni-4 Price

लावा कंपनी ने अभी ऑफिशियली Lava Agni-4 लॉन्च होने से पहले ही फोन की की कीमत पता चल गई है. लीक रिपोर्ट की मानें तो स्मार्टफोन को भारत में 23,999–24,999 रुपये के बीच में लॉन्च किया जा सकता है. यह इसके 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत हो सकती है. स्मार्टफोन Black, Silver, Dark Grey, Lunar Mist और Phantom Black कलर ऑप्शन में आ सकता है.