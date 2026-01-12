विज्ञापन
लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त कब आएगी? आपके खाते में 1500 रुपये आएंगे या नहीं, ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम

इस योजना से अभी 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. मतलब साफ है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को 32वीं किस्त का फायदा मिलेगा.

Ladli Behna Yojana News: लाडली बहना योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहें.
Ladli Behna Yojana Instalment Update: मध्य प्रदेश की लाखों महिलाएं हर महीने लाडली बहना योजना की किस्त का इंतजार करती हैं. घर का खर्च हो या बच्चों की जरूरत, यह 1500 रुपये की मदद कई परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन चुकी है. अब जब 31वीं किस्त मिल चुकी है, तो सभी के मन में यही सवाल है कि 32वीं किस्त कब आएगी और क्या इस बार भी खाते में पूरे 1500 रुपये आएंगे. अगर आप भी लाडली बहना योजना का फायदा ले रही हैं, तो यह खबर खास आपके लिए ही है. 

हम यहां आपको लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट बेहद आसान भाषा में देने जा रहे हैं. इस खबर को पढ़कर आप तुरंत जान पाएंगी कि आपके बैंक खाते में पैसे किस दिन आएंगे, बैलेंस कैसे चेक करना है और  लिस्ट में अपना नाम देखकर यह कैसे कंफर्म करें कि आपको यह किस्त मिलेगी या नहीं.तो चलिए जानते हैं...

31वीं किस्त मिल चुकी है, अब 32वीं का इंतजार

लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त सभी पात्र महिलाओं को दिसंबर में मिल चुकी है. सरकार ने पिछली बार 9 दिसंबर को महिलाओं के खातों में पैसा भेजा था. अब महिलाओं को 32वीं किस्त का इंतजार है, जो जनवरी में आने वाली है.

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त  के पैसे कब आएंगे?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त 15 जनवरी 2026 तक जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार ने अभी कोई तय तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपये आ सकते हैं.

हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये

मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये देती है. शुरुआत में यह रकम 1000 रुपये थी, फिर 1250 रुपये की गई और अब दिसंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. यानी एक साल में एक महिला को करीब 18000 रुपये की सीधी मदद मिल रही है.

1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा लाभ

इस योजना से अभी 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. मतलब साफ है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को 32वीं किस्त का फायदा मिलेगा. सरकार का कहना है कि आने वाले सालों में इस रकम को और बढ़ाया जाएगा और 2028 तक इसे 3000 रुपये महीना करने का लक्ष्य है.

लाडली बहना योजना क्या है ?

बता दें कि लाडली बहना योजना की शुरुआत साल 2023 में की गई थी. इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहें. यह पैसा रोजमर्रा की जरूरतों, दवा, राशन और बच्चों की पढ़ाई में काफी मदद करता है.

कौन महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं?

इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की निवासी हों. महिला विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं. महिला की उम्र 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए. पैसा सीधे महिला के आधार लिंक बैंक खाते में भेजा जाता है.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा?

  • अगर किसी महिला या उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा. जिनके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है. 
  • इसके अलावा जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या पेंशन लेता है, उन्हें भी पैसा नहीं मिलेगा.

आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, ऐसे करें चेक

अगर आपको शक है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसे चेक करना बहुत आसान है. 

  • इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाना होगा. 
  • वहां अंतिम सूची वाले विकल्प में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
  • कैप्चा भरें और ओटीपी डालते ही पूरी डिटेल लिस्ट सामने आ जाएगी.

मैसेज नहीं आया तो घबराएं नहीं

कई बार बैंक की तरफ से मैसेज देर से आता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने बैंक का बैलेंस मिनी स्टेटमेंट, मोबाइल बैंकिंग ऐप या *99# सर्विस से भी पैसे चेक कर सकती हैं.

महिलाओं के लिए क्यों खासहै यह योजना

अगर देखा जाए तो लाडली बहना योजना से हर महिला को महीने में 1500 रुपये मिलते हैं. यानी साल भर में यह रकम 18000 रुपये हो जाती है.आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब यह योजना महिलाओं के लिए राहत बनकर आई है. यह पैसा सीधे खाते में आता है और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती, जिससे भरोसा भी बना रहता है. गांव और छोटे शहरों में यह पैसा घर के छोटे खर्चों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन चुका है.

