इंडिया में अमीरों की नई दुनिया, 1100 करोड़ का बंगला, करोड़ों की घड़ी... देखिए कहां हो रहा सबसे ज्यादा खर्च

देश में इस समय दो अलग-अलग आर्थिक दुनिया (Financial Worlds) चल रही हैं: एक तरफ अल्ट्रा हाई अमीर लोग करोड़ों रुपये की लग्जरी चीजें और अनुभव खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक अपनी बचत और निवेश (Saving and Investment) को सही जगह लगाने पर ध्यान दे रहे हैं. कोटक (Kotak) के एक लग्जरी इंडेक्स और पर्सनल फाइनेंस की रिपोर्ट से इन दोनों मार्केट की झलक मिलती है.

अमीरों का आसमान छूता लग्जरी खर्च

भारत में अल्ट्रा-रिच लोगों के खर्च करने का तरीका बदल रहा है, जहां वह अब महंगे प्रोडक्ट्स से ज्यादा अनुभवों पर पैसा लगा रहे हैं.

रियल एस्टेट की जबरदस्त चमक

देश के प्रॉपर्टी बाजार में अमीरों की खरीदारी रिकॉर्ड तोड़ रही है. दिल्ली के लुटियंस जोन में एक ऐतिहासिक बंगला करीब ₹1100 करोड़ में बिकने की तैयारी में है, जो भारत का सबसे महंगा रेजिडेंशियल सौदा हो सकता है.

महंगी घड़ियों का क्रेज

भारत में स्विस घड़ियों (Swiss Watches) का आयात तेजी से बढ़ा है. पिछले दो सालों में इसकी बिक्री 35.5% बढ़ चुकी है. जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान भारत ने ₹2,632 करोड़ से अधिक की स्विस घड़ियां आयात कीं.

ट्रेवल और वेलनेस पर भारी खर्च

अब अल्ट्रा-रिच लोग ट्रेवल और वेलनेस पर पैसा लगा रहे हैं. पिछले कुछ सालों में एक्सक्लूसिव ट्रेवल और वेलनेस में सालाना 11.6% की वृद्धि हुई है. हाई-एंड वेलनेस रिसॉर्ट्स इसकी बड़ी मिसाल हैं, जहां 3 से 14 रात के प्रोग्राम के लिए एक रात का किराया ₹2 लाख तक हो सकता है.