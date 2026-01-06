विज्ञापन
UP Voter List: आज पब्लिश होंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्‍ट, नाम-पता डिटेल गलत है तो ऐसे कराएं सुधार

इस बार ड्राफ्ट लिस्ट सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी. इसे CEO और संबंधित DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. यानी आम नागरिक घर बैठे ऑनलाइन यह जांच सकेंगे. वहीं गलती होने पर सुधार सकेंगे.

UP Draft Electoral Rolls to Publish Today: उत्तर प्रदेश में वोटरों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. चुनाव आयोग (Election Commission of India) मंगलवार को यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Rolls) जारी कर रहा है. यह प्रक्रिया आने वाले चुनावों से पहले मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. यह पूरी कवायद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की निगरानी में की जा रही है.

चुनाव आयोग  (ECI) के अधिकारियों के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी राज्य की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी, ताकि वे सूची की जांच कर सकें और किसी गड़बड़ी पर आपत्ति दर्ज करा सकें.

आम वोटर्स के लिए क्यों है महत्‍वपूर्ण?

इस बार ड्राफ्ट लिस्ट सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी. इसे CEO और संबंधित DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. यानी आम नागरिक घर बैठे ऑनलाइन यह जांच सकेंगे कि 

  • उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं
  • नाम, उम्र, पता या फोटो में कोई गलती तो नहीं
  • उनका नाम गलती से हटाया, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट तो नहीं दिखाया गया

खास बात यह है कि Absent, Shifted, Deceased और Duplicate के रूप में चिह्नित वोटरों की अलग सूची भी ऑनलाइन जारी की जाएगी. अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत श्रेणी में डाल दिया गया है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है.

गलती मिले तो क्या करें?

निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है. अब अगला चरण दावे और आपत्तियों (Claims & Objections) का होगा. मतदाता तय समयसीमा में सुधार करवा सकते हैं. जैसी जरूरत लगे, आम वोटर्स नाम जोड़ने, नाम हटाने, विवरण सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद जांच होगी और सही पाए जाने पर बदलाव फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे.

पारदर्शिता पर जोर

निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे. राजनीतिक रूप से अहम साल से पहले ड्राफ्ट लिस्ट का सार्वजनिक होना चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है. अगर आप यूपी के मतदाता हैं, तो आज ही अपनी एंट्री जरूर जांचें, कारण कि वोट डालने का अधिकार तभी मिलेगा, जब नाम सही जगह सही रूप में दर्ज होगा.

