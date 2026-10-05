खलीलाबाद से बहराइच का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में! जानें 240 किमी लंबे स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, प्रोजेक्ट के लिए बांसी से इकौना तक 120 किमी लंबे हिस्से में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस रूट के बनने से श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज और बांसी के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. फिलहाल, खलीलाबाद से बहराइच जाने वाले यात्रियों को कोई सीधा रेल मार्ग उपलब्ध न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

ट्रेनों से जाने के लिए यात्रियों को पहले खलीलाबाद से गोंडा जंक्शन जाना पड़ता है और फिर वहां से बहराइच के लिए दूसरी ट्रेन या बस पकड़नी पड़ती है. इस चक्कर में लगभग 5 से 6.5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं. वहीं, कार या बस से NH-27 होते हुए गोंडा होकर लगभग 195 से 205 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 5 घंटे का समय लगता है.

240 किमी नई ब्रॉडगेज लाइन के बाद 2 से 2.5 घंटे में होगा सफर

इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता वाली इस सीधी रेल लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ेंगी, तो खलीलाबाद से बहराइच की दूरी महज 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी. इससे यात्रियों के 3 से 3.5 घंटे की समय की बचत होगी.

4940 करोड़ का बजट

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े जिलों को जोड़ने वाले इस 240 किमी लंबे प्रोजेक्ट को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है. 4,940 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर मार्च 2026 तक 1,525 करोड़ खर्च हो चुके हैं. वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 686 करोड़ रुपये के बजट का विशेष प्रावधान किया गया है.

3 चरणों में होगा निर्माण