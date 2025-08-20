KBC Golden Week: कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने का सुनहरा मौका! BHIM App से ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

हर किसी का सपना होता है कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) की हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने गेम खेलना. अब इस सपने को पूरा करने का सुनहरा मौका आ गया है. KBC का एक खास Golden Week लाया गया है, जिसमें सिर्फ एक ऐप के जरिए आप शो तक पहुंच सकते हैं.

KBC Golden Week क्या है?

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और BHIM Payments App ने मिलकर KBC का स्पेशल Golden Week लॉन्च किया है. यह पहली बार है जब किसी डिजिटल पेमेंट ऐप के लिए शो में अलग से गोल्डन वीक रखा गया है. इस हफ्ते में BHIM ऐप के 10 यूजर्स को मौका मिलेगा शो के सेट पर आने का, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का और फिर हॉट सीट तक पहुंचने का. अगर किस्मत साथ दे तो अमिताभ बच्चन के साथ गेम खेलने का सपना भी सच हो सकता है.

कब और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

गोल्डन वीक की रजिस्ट्रेशन विंडो 1 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी. इस दौरान BHIM Payments App के यूजर्स आसानी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है:

अपने फोन में BHIM Payments App डाउनलोड करें.

ऐप में बने स्पेशल सेक्शन “KBC Golden Week with BHIM” पर जाएं.

यहां पूछे गए आसान सवाल का जवाब दें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

सारी एंट्रीज़ KBC की स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरेंगी.

चुने गए 10 कंटेस्टेंट्स को शो में आने और Fastest Finger First खेलने का मौका मिलेगा.

जो इसमें जीतेंगे, उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर खेलने का मौका मिलेगा.

डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश

KBC सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और इमोशंस से जुड़ा नाम है. अब BHIM Payments App इस भरोसे को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है. इस गोल्डन वीक के जरिए लोगों को न सिर्फ KBC तक पहुंचने का मौका मिलेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भी जागरूकता बढ़ेगी.

BHIM का डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद ऐप बनने का मकसद

NBSL की CEO ललिता नटराज ने कहा कि BHIM का मकसद है लोगों की पहली पसंद बनना और हर तरह के डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद ऐप बनना. KBC जैसे आइकॉनिक शो के साथ जुड़कर BHIM यह मैसेज घर-घर तक पहुंचा रहा है, खासकर उन शहरों और परिवारों तक जहां अभी डिजिटल पेमेंट्स की पहुंच कम है.