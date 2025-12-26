'संगीत भरी शाम, बता नहीं सकते किसके नाम’, अमिताभ बच्चन का ट्वीट वायरल, फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. खासकर X (ट्विटर) पर वह अक्सर छोटे लेकिन गहरे मतलब वाले ट्वीट शेयर करते हैं. ऐसे में जब भी उनका कोई रहस्यमयी पोस्ट आता है, वह तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही में बिग बी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा- “संगीत भरी शाम, बता नहीं सकते किसके नाम”. इस एक लाइन ने फैंस की कल्पनाओं को जैसे पंख लगा दिए. देखते ही देखते यह ट्वीट वायरल हो गया और लोगों ने इस पर मजेदार और दिलचस्प रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

फैंस ने निकाले अपने मतलब

अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को लेकर फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी निजी पल या याद से जुड़ा हो सकता है, तो वहीं कई यूजर्स ने इसे सीधे तौर पर रेखा से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने पुराने गानों, फिल्मों और बिग बी-रेखा की जोड़ी का जिक्र करते हुए मजेदार कमेंट्स किए. हालांकि, अमिताभ बच्चन की तरफ से इस ट्वीट को लेकर कोई सफाई या आगे की बात सामने नहीं आई है.

T 5607 -

संगीत भरी शाम ,,, बता नहीं सकते किसके नाम !! 🤣🤣 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 26, 2025

अक्सर ऐसे ट्वीट्स से बढ़ाते हैं उत्सुकता

यह पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन के किसी क्रिप्टिक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई हो. वह आए दिन ऐसे पोस्ट करते हैं, जिनका सीधा मतलब समझना आसान नहीं होता. यही वजह है कि उनके ट्वीट्स पर फैंस की नजरें टिकी रहती हैं और हर शब्द को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है.

वर्क फ्रंट पर अमिताभ बच्चन

काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार एक्टिव हैं. उनकी आखिरी रिलीज फिल्म ‘कल्कि 2898 AD' रही, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसके अलावा वह टीवी के लोकप्रिय शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' के जरिए भी लगातार दर्शकों से जुड़े हुए हैं. कुल मिलाकर, अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट भले ही छोटा हो, लेकिन एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी एक लाइन भी सोशल मीडिया पर बड़ा असर डाल सकती है.