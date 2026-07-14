IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई से नहीं होगी शुरू, जानिए कब तक करना होगा इंतजार 

रेलवे टिकट रिजर्वेशन के लिए IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई, बुधवार से नहीं शुरू होगी. इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा. रेलवे सूत्रों के अनुसार, 15 जुलाई से आईआरसीटीसी की बेवसाइट जो अपडेट होने वाली थी, उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा. ऐसा नहीं है कि वेबसाइट अब तक तैयार नहीं हुई है. सूत्रों के अनुसार, वेबसाइट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है लेकिन अभी अलग-अलग वर्ग के लोगों (Stakeholders) से इसके बारे में सुझाव लिए जा रहें हैं. फीडबैक मिलने के बाद उसको तत्काल वेबसाइट में लागू किया जाएगा और तब जाकर नई वेबसाइट लॉन्‍च की जाएगी.

IRCTC की नई वेबसाइट के लिए कितना इंतजार करना होगा?

नई वेबसाइट के लिए आपको अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब इसके लिए तीन से चार सप्ताह का और इंतजार करना होगा. बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में IRCTC की अपडेटेड वेबसाइट लॉन्‍च हो सकती है.

ऐसा हुआ तो 6 स्‍टेप में ही होगी टिकट बुकिंग

जैसा कि बताया गया है कि नई वेबसाइट में कोई कैप्चा नहीं होगा. इसमें 8 स्टेप में टिकट की बुकिंग हो जाएगी. यही नहीं, अगर आपकी आईडी मं इन्‍फॉर्मेशन पहले से सेव हो तो 6 स्टेप में ही टिकट बुकिंग हो जाएगी.