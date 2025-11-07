रेलवे ने का नया नियम: सुबह में इस खास टाइम पर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

अगर आप सुबह के वक्त ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. इंडियन रेलवे ने अब टिकट बुकिंग के नियमों (Indian Railways Ticket Booking Rule) में बड़ा बदलाव किया है. 28 अक्टूबर 2025 से, IRCTC पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ट्रेन टिकट बुक (IRCTC Train Ticket Booking) करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) जरूरी कर दिया गया है.

IRCTC के मुताबिक, यह नियम सिर्फ उसी टाइम स्लॉट में लागू होगा जब टिकट की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. यानी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, जो समय सबसे ज्यादा बुकिंग वाला होता है, उसी में सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर ही टिकट बुक कर सकेंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

रेलवे का कहना है कि यह दो घंटे का टाइम स्लॉट बहुत हाई डिमांड वाला होता है. इसी समय पर लोकप्रिय ट्रेनों के टिकट ओपन होते हैं और कई बार सिस्टम का गलत इस्तेमाल या फर्जी बुकिंग के मामले सामने आते हैं. ऐसे में, रेलवे ने तय किया है कि सुबह के इन दो घंटों में सिर्फ आधार से वेरिफाइड अकाउंट से ही टिकट बुक किए जा सकेंगे.

वहीं, बाकी समय यानी सुबह 10 बजे के बाद से रात तक, यूजर बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक कर पाएंगे.

आधार से IRCTC अकाउंट कैसे लिंक करें?

अगर आपका अकाउंट अभी आधार से लिंक नहीं है तो इसे तुरंत वेरिफाई करना जरूरी है. आप अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करके आसानी से यह प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.

आप http://www.irctc.co.in वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें

अपने अकाउंट में लॉगिन करें

“My Profile” सेक्शन में जाएं और “Authenticate User” पर क्लिक करें

अब अपना Aadhaar Number या Virtual ID डालें

डिटेल्स चेक करें और “Verify details and receive OTP” पर क्लिक करें

OTP डालकर “Submit” बटन दबाएं

इसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और एक सफल वेरिफिकेशन पेज दिखेगा.

Tatkal टिकट बुकिंग पर भी लागू है यह नियम

IRCTC ने पहले ही 1 जुलाई 2025 से Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया था. 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन Tatkal टिकट बुक करने के लिए Aadhaar आधारित OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया.

यह नियम सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर लागू है. अगर कोई यात्री PRS काउंटर से टिकट बुक करता है तो वहां पुराने टाइमिंग और प्रक्रिया ही लागू रहेंगे.

जनरल टिकट बुकिंग के लिए भी नया नियम

रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से जनरल रिजर्व टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है. अब बुकिंग ओपन होने के पहले 15 मिनट तक सिर्फ Aadhaar-authenticated यूजर ही टिकट बुक कर सकेंगे. हालांकि, PRS काउंटर से टिकट बुकिंग पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी अकाउंट, डुप्लिकेट बुकिंग और ऑटोमेटेड टिकट खरीदने वाले एजेंटों पर रोक लगेगी. इससे असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बनेगा.