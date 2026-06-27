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जुलाई में यूपी के इस रूट की ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, सफर करने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे ने 5 से 11 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा रूट पर कुछ ट्रेनों को कैंसिल, तो कुछ का रूट डायवर्ट करने का फैसला लिया है. ऐसे में आप सफर करने वाले हैं, तो पहले लिस्ट देख लीजिए.

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जुलाई में यूपी के इस रूट की ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, सफर करने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट
जुलाई में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
Photo Credit: NDTV

अगर आप जुलाई के महीने में यूपी में ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. 5 से 11 जुलाई के बीच रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, तो कुछ ट्रेन का रूट डायवर्जन कर दिया है. दरअसल, रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशंड करने के लिए प्री इंटरलाकिंग और नान इंटरलाकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा. इसके चलते ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं ट्रेनों की लिस्ट.

ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

  • 22921 -बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस -05 जुलाई
  • 22922 -बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -07 जुलाई
  • 15081- गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
  • 15082- गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस -07 से 11 जुलाई
  • 15133 -छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस -06 जुलाई
  • 15134 -आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 15031- गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई
  • 15032- लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई
  • 15070- ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस -सात से 10 जुलाई
  • 15069- गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस -आठ से 11 जुलाई
  • 22199- ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस-08 जुलाई
  • 22200- बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 15029- गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 15030- पुणे -गोरखपुर एक्सप्रेस

इन ट्रेनों का रूट डायवर्जन

  • 15078- गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस -29 जून
  • 15904- चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस -28 जून व 08 जुलाई
  • 12512- तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस -28 जून से 07 जुलाई
  • 15046- ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून व 05 जुलाई
  • 12592- यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस -29 जून व 06 जुलाई
  • 15134- आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -01 व 04जुलाई
  • 19409 - साबरमती-थावे एक्सप्रेस -02 जुलाई
  • 22534- यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट -01 जुलाई
  • 19623- मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत -03 जुलाई
  • 12522- एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस -03 जुलाई
  • 15065- गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
  • 15067- गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 12587- गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस -06 जुलाई
  • 12565- बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 15651- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -06 जुलाई
  • 15066- पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 15565- वैशाली एक्सप्रेस - 08 से 10 जुलाई
  • 12571- गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस-08 और 10 जुलाई
  • 12572- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस - 09 जुलाई
  • 14673 शहीद एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई
  • 15005- गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस-08 जुलाई
  • 15652- जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 12596- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 15566- वैशाली एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 15653- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -08 जुलाई
  • 15204- बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 12555- गोरखधाम एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 22537- गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 11079- एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस -09 जुलाई
  • 14674- शहीद एक्सप्रेस -09 जुलाई

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