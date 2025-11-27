विज्ञापन
HR88B8888: सबसे महंगा VIP नंबर प्‍लेट, इतने में तो आ जाएगी Defender... जानिए ये मिलता कैसे है

वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेट अलग-अलग राज्यों के आरटीओ द्वारा जारी किए जाते हैं. ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की डेडिकेटेड वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर पूरी की जाती है. पूरा प्रोसेस समझ लीजिए.

VIP Registration Number Plate E-Auction Process: कैसे मिलता है वीआईपी नंबर प्‍लेट?

VIP Registration Plate E-Auction Process: हरियाणा ने VIP नंबर प्‍लेट की नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. यहां HR88B8888 नंबर प्लेट की नीलामी 1.17 करोड़ रुपये में हुई. ये देश में अब तक नीलाम हुआ सबसे महंगा कार रजिस्ट्रेशन नंबर प्‍लेट बन गया है. सोनीपत में बुधवार की दोपहर तक नीलामी में बोली 88 लाख रुपये तक पहुंच गई थी, जो कि शाम होते-होते 1.17 करोड़ रुपये पर समाप्‍त हुई. बताया जा रहा है कि HR88 सीरीज के नंबरों की बेस प्राइस 50,000 रुपये थी, लेकिन नीलामी में इसकी कीमत 1 करोड़ के पार पहुंच गई. इस खास नंबर प्‍लेट में 8 का एक सीक्‍वेंस बन रहा है, बीच में B अक्षर भी है, जो 8 जैसा ही दिखता है और इस तरह नंबर प्‍लेट में 7 बार 8 दिखता है.

सफल बोली लगाने वाले को 5 दिन के अंदर पूरी रकम जमा करनी होगी और ये नंबर रिजर्व करना होगा. पूरा पेमेंट होने के बाद HR88B8888 प्लेट कुंडली RTO में रजिस्टर्ड वाहन के मालिक को दे दी जाएगी. लग्‍जरी कार के शौकीन और न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखने वाले ऐसे नंबर प्‍लेट्स पर नजर रखते हैं और मौका मिलने पर हर हाल में इसे हासिल कर लेना चाहते हैं. आइए जान लेते हैं कि ऐसे वीआईपी नंबर प्‍लेट्स हासिल कैसे किए जा सकते हैं.

कैसे मिलता है VIP नंबर?

वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेट अलग-अलग राज्यों के आरटीओ द्वारा जारी किए जाते हैं. ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की डेडिकेटेड वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर पूरी की जाती है. जैसे कि हरियाणा फैंसी नंबरों के लिए हर हफ्ते ऑनलाइन नीलामी करता है. इसमें शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन होते हैं. हफ्ते की शुरुआत में बोली लगनी शुरू होती है और हर बुधवार को फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाते हैं. इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का प्रोसेस हम बता दे रहे हैं.

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन:

  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर जाएं.
  • रजिस्टर करें: नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करना होगा. इसके लिए नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और राज्य जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती है.

2. लॉगिन, नंबर चयन और आवेदन:

  • लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्रेडेंशियल (यूजर नेम और पासवर्ड) का इस्‍तेमाल करके लॉगिन करें.
  • ई-ऑक्शन पेज: लॉगिन करने के बाद 'ई-ऑक्शन' पेज पर जाएं.
  • आरटीओ का चयन: जिस राज्य में आप फैंसी नंबर लेना चाहते हैं, उसे चुनें और फिर संबंधित आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) का चयन करें.
  • नंबर देखें: इस सेक्शन में नीलामी के लिए उपलब्ध सभी वीआईपी नंबरों की सूची मिल जाएगी.
  • आवेदन: अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगाने से पहले, आपको अपनी विस्तृत जानकारियों के साथ एक औपचारिक आवेदन जमा करना होगा.

3. फीस और नंबर आवंटन:

  • फीस जमा करें: आवेदन के बाद निर्धारित बोली फीस जमा करके आप नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
  • बोली लगाएं: नीलामी शुरू होने पर आप अपने चुने हुए नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं.
  • नंबर आवंटन: जिस बोलीदाता की बोली सबसे अधिक होती है, उसे वह वीआईपी नंबर आवंटित किया जाता है.

सफल नीलामी होने के 5 दिन के भीतर बोली में लगाई गई पूरी रकम जमा करनी होती है, जिसके बाद उन्‍हें नंबर सौंप दिया जाता है.

