घर बैठे फ्री में मिलेंगे पौधे, सरकार कराएगी होम‍ डिलीवरी, इन 15 नर्सरी से ले सकते हैं पौधे

आजकल घर में पौधे लगाना लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. लोग अपने ड्रॉइंग रूम, रसोई, बालकनी और छत को हरे-भरे पौधों से सजाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार पौधों की कीमत ज्यादा होने या मनपसंद किस्म न मिलने से दिक्कत हो जाती है.

इसी परेशानी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये खास पहल शुरू की है. इसके तहत दिल्ली के निवासी अब मुफ्त में पौधे ऑर्डर कर सकते हैं, जो उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे. यह कदम राजधानी में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है.

इस योजना से न सिर्फ लोग ज्यादा पेड़-पौधे लगाएंगे, बल्कि दिल्ली को साफ और हरा-भरा बनाने में भी मदद मिलेगी. अगर आपको बागवानी का शौक है, तो घर बैठे मुफ्त पौधे मंगाने का यह मौका जरूर भुनाएं.

ऐसे करें मुफ्त पौधों के लिए ऑर्डर

दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक खास वेबसाइट शुरू की है, जहां से पौधे ऑर्डर करना बेहद आसान है. नीचे पूरा तरीका बताया गया है:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (https://dillifreetree.eforest.delhi.gov.in/ ) पर जाएं.

‘Sign Up' पर क्लिक करके अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें.

उपलब्ध पौधों की लिस्ट देखें और अपनी पसंद के पौधे चुनें.

अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी का चयन करें. यहीं से आपको से पौधे मिलेंगे या डिलीवरी होगी.

जरूरी जानकारी भरकर ऑर्डर सबमिट कर दें.

योजना में शामिल सरकारी नर्सरियां

दिल्ली की कुल 15 सरकारी नर्सरियां इस योजना में शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

अलीपुर नर्सरी आनंद विहार नर्सरी अरावली मॉडर्न फॉरेस्ट नर्सरी, तुगलकाबाद ITO नर्सरी कमला नेहरू रिज नर्सरी खरखरी जटमल नर्सरी कोंडली नर्सरी बिड़ला मंदिर नर्सरी ब्रार स्क्वायर नर्सरी, दिल्ली कैंट हौज रानी सिटी फॉरेस्ट नर्सरी मामूरपुर नर्सरी पूठ कलां नर्सरी कुतुबगढ़ नर्सरी रेवला खानपुर नर्सरी टॉल सीडलिंग एंड मेडिसिनल प्लांट नर्सरी, तुगलकाबाद

यह योजना प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार मौका है. बिना कोई खर्च किए आप दिल्ली को हरा-भरा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं.