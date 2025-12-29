कोहरे का कहर! एयरपोर्ट जाने से पहले ऐसे चेक करें अपनी फ्लाइट का Live Status, नहीं होगी कोई परेशानी

सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा और खराब एयर क्वालिटी आम समस्या बन जाती है. इसका सीधा असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर उड़ानों की आवाजाही पर पड़ता है. कई बार विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो जाती है, जिससे फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, कैंसिल हो सकती हैं या कई बार किसी दूसरे शहर में उतारनी पड़ती हैं. इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि आखिरी समय में किसी तरह की दिक्कत न हो.

कम विजिबिलिटी का उड़ानों पर असर (Impact of Low Visibility on Flights)

जब दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर (Low Visibility Procedures) लागू कर दिए जाते हैं. इसके तहत विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ के बीच का अंतर बढ़ा दिया जाता है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे फ्लाइट्स में देरी होती है. कई बार हालात ज्यादा खराब होने पर उड़ानें रद्द भी करनी पड़ती हैं या उन्हें दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट कर दिया जाता है.

दिल्ली में फ्लाइट स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check Flight Status in Delhi)

यात्रियों के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना.

दिल्ली एयरपोर्ट का लाइव फ्लाइट ट्रैकर (Delhi Airport Live Flight Tracker)

IGI एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘Live Flight Information' पेज अवेलेबल है, जहां आप रियल-टाइम में अराइवल और डिपार्चर की जानकारी, देरी और कैंसिलेशन देख सकते हैं.

एयरलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप (Airline Websites & Apps)

Air India और IndiGo जैसी एयरलाइंस अपनी वेबसाइट और ऐप पर फ्लाइट नंबर या PNR डालकर ताजा स्टेटस चेक करने की सुविधा देती हैं.

फ्लाइट बदलाव की जानकारी पाने के अन्य तरीके

अगर आप बार-बार वेबसाइट चेक नहीं करना चाहते, तो नोटिफिकेशन का विकल्प बेहतर है.एयरलाइन ऐप और SMS अलर्ट (Apps & SMS Alerts): ज्यादातर एयरलाइंस अपने ऐप के जरिए लाइव अपडेट भेजती हैं. कई बार SMS या ईमेल के जरिए भी देरी, गेट चेंज या कैंसिलेशन की जानकारी दी जाती है.

कस्टमर सपोर्ट और सोशल मीडिया

एयरलाइंस अक्सर X (Twitter) और Instagram पर रियल-टाइम एडवाइजरी जारी करती हैं. इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी फ्लाइट स्टेटस की जानकारी ली जा सकती है.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

कोहरे के मौसम में फ्लाइट से ट्रैवल करते समय थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें, एयरलाइन नोटिफिकेशन ऑन रखें और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक बार फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें. अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो दोनों फ्लाइट के बीच का अंतर ज्यादा रखें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.