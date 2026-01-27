घर बैठे मोबाइल पर PF बैलेंस कैसे चेक करें? ये रहे 3 आसान तरीके, मिनटों में लग जाएगा पता

How to Check EPF Balance Online: पीएफ (Provident Fund, PF) हर नौकरीपेशा इंसान के लिए बचत का सबसे मजबूत जरिया माना जाता है. दरअसल, यह सैलरी का वह हिस्सा है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है. इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान होता है. यह भी कहा जा सकता है कि PF एक लॉन्ग टाइम सेविंग प्लान होता है, जिस पर ब्याज भी मिलता है. अगर आप भी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपका भी पीएफ जरूर कटता होगा. ऐसे में अगर आप भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक करना चाहते हैं तो, यह खबर आपके लिए ही है. आज के डिजिटल दौर में अपना पीएफ बैलेंस जानने के लिए कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. इसी कड़ी में हम आपको 3 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में कुल कितनी रकम जमा हुई है.

1. SMS

आप अपना पीएफ बैलेंस SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं. यह सबसे आसान तरीका माना जाता है. इसके लिए आप 7738299899 पर टेक्स्ट में आपको EPFOHO UAN ENG टाइप कर सेंड करना होगा. UAN में आपका यूएएन नंबर आएगा और इसके बाद पसंदीदा भाषा के पहले तीन अक्षर लिखें. उदाहरण के तौर पर आपकी पसंदीदा भाषा हिन्दी है और UAN नंबर 123456789000 है तो आपको ऊपर दिए गए नंबर पर EPFOHO 123456789000 HIN मैसेज करना होगा.

2. उमंग ऐप (Umang App)

आप अपने मोबाइल पर उमंग ऐप डाउनलोड करके भी आसानी से PF बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें

सबसे पहले अपने मोबाइल में UMANG ऐप डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करें.

अब ऐप में EPFO सर्च करें.

EPFO सेवाओं में से View Passbook ऑप्शन चुनें.

इसके बाद अपना UAN नंबर दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपकी PF पासबुक स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

इस पासबुक में आपको Employee Share, Employer Share, और Pension Contribution सहित आपके PF खाते से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दिख जाएगी.

3. मिस्ड कॉल से करें चेक (Missed Call)

आप अपने रेजिस्टर्ड नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपका मोबाइल नंबर UAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.