प्राइवेट नौकरी करने वालों के मन में एक चिंता अक्सर बनी रहती है - कब नौकरी चली जाए, कहा नहीं जा सकता. कई लोग मजबूरी में नौकरी छोड़ते हैं, तो कई लोग खुद ही कुछ समय का ब्रेक ले लेते हैं. ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पीएफ में जमा पैसे का क्या होगा. अक्सर लोग मान लेते हैं कि अगर नौकरी छोड़ दी और पीएफ खाते में पैसा आना बंद हो गया, तो कुछ साल बाद उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा. इसी डर में कई लोग जल्दबाजी में पीएफ निकाल लेते हैं. लेकिन सच्चाई इससे अलग है.

नौकरी के बाद भी मिलेगा PF पर ब्याज

अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और पिछले कई सालों से आपके PF खाते में कोई नया कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तब भी आपका पैसा सुरक्षित है. सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर ब्याज भी मिलता रहता है. यह बात बहुत कम लोगों को पता है. लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि पीएफ खाते में अगर लगातार तीन साल तक कोई योगदान नहीं हुआ, तो ब्याज मिलना बंद हो जाता है. लेकिन EPFO के नियम ऐसा नहीं कहते.

जानें कब तक मिलता है ब्याज

EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देता है और उसके पीएफ खाते में आगे कोई पैसा नहीं भी आता, तब भी उस खाते पर ब्याज मिलता रहता है. यानी जब तक कर्मचारी 58 साल का नहीं हो जाता, तब तक PF का पैसा बढ़ता रहता है. जिस तीन साल की सीमा की बात अक्सर की जाती है, वह पुराने दिशानिर्देशों से जुड़ी गलतफहमी है. इसी वजह से लोगों के बीच भ्रम फैला.

सरकार ने साल 2016 में EPF से जुड़े नियमों में बदलाव कर यह साफ कर दिया था कि कोई भी पीएफ खाता 58 साल की उम्र से पहले इनएक्टिव नहीं माना जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज भी उसी उम्र के बाद बंद होता है, न कि तीन साल में. इसके बावजूद आज भी सोशल मीडिया और बातचीत में यही बात घूमती रहती है कि तीन साल बाद पीएफ पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं है.

जल्दबाजी में PF निकालने से पहले जान लें नियम

अगर आपने नौकरी छोड़ी है और फिलहाल कोई नई नौकरी नहीं की है, तो सिर्फ इसी डर से पीएफ निकालना जरूरी नहीं. जब तक आप 58 साल के नहीं हो जाते, आपका पीएफ खाता ब्याज कमाता रहता है. इसलिए बेहतर यही है कि सही जानकारी के साथ फैसला लिया जाए, ताकि भविष्य में जमा की गई मेहनत की कमाई का पूरा फायदा मिल सके.