बेंगलुरु में शुरू हुआ पहला 'PURANTHA' सेंटर, देश-विदेश से पहुंच रहे लोग, जानिय क्या-क्या मिलती है सुविधा

पुराणथा (PURANTHA) को ऐसे स्थान के रूप में बनाया गया है, जहां लोग हिमालयी योगिक विज्ञान और सिद्ध परंपराओं को गहराई से सीख और समझ सकें.

योग और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र
अक्षर योग केंद्र ने PURANTHA नाम का एक नया योग और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र शुरू किया है. यह केंद्र हिमालयी परंपरा से प्रेरित है और इसे हिमालयन सिद्धा अक्षर की सोच के तहत बनाया गया है. यह नया कैंपस बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया गया है. लगभग 1,65,000 स्क्वेयर फीट में फैले इस बड़े परिसर का लक्ष्य हर साल 1 लाख योग शिक्षकों को व्यवस्थित और प्रामाणिक योग शिक्षा के माध्यम से ट्रेन करना है.

PURANTHA में क्या-क्या सुविधा

पुराणथा (PURANTHA) को ऐसे स्थान के रूप में बनाया गया है, जहां लोग हिमालयी योगिक विज्ञान और सिद्ध परंपराओं को गहराई से सीख और समझ सकें. यहां अभ्यास, पढ़ाई और रिसर्च तीनों को एक साथ एक ही जगह पर करने की सुविधा दी गई है. इस कैंपस में योग की पढ़ाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे एडवांस्ड योग अभ्यास, योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन. इस सेंटर का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि अलग-अलग योग और आध्यात्मिक गतिविधियां एक साथ आसानी से चल सकें.

  • उन्नत योग अभ्यास
  • योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन
  • ध्यान (Meditation)
  • प्राणायाम
  • आयुर्वेद
  • रिसर्च और डेवलपमेंट
  • रहने की व्यवस्था (Residential Learning)

यहां योग प्रशिक्षण, ध्यान (मेडिटेशन), प्राणायाम, आयुर्वेद, रिसर्च और रेजिडेंशियल लर्निंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसका बड़ा और सुव्यवस्थित कैंपस साधकों को लंबे समय तक निरंतर अभ्यास और अध्ययन करने का वातावरण देता है. पुराणथा (PURANTHA) में होने वाले सभी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम हिमालयन सिद्धा अक्षर के मार्गदर्शन में अक्षर योग केंद्र के माध्यम से संचालित किए जाएंगे. अक्षर योग केंद्र को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है. इस सेंटर को अनुशासित शिक्षा, स्पष्ट पद्धति, सुरक्षा और निरंतर अभ्यास को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है.

हिमालयन सिद्धा अक्षर ने कहा कि पुराणथा (PURANTHA) को एक ऐसे स्थान के रूप में तैयार किया गया है, जहां हिमालयी योग परंपराओं की गहराई को संरक्षित किया जा सके, उसका अध्ययन किया जा सके और उसे व्यवस्थित तरीके से सिखाया जा सके. हमारा उद्देश्य दुनिया भर के उन साधकों और शिक्षकों को सहयोग देना है, जो योग को आत्मिक विकास की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहते हैं.

