HDFC बैंक ने किया साफ, सेविंग अकाउंट बैलेंस नियम में कोई बदलाव नहीं… मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये पर बरकरार

अगर आप HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट रखते (Savings Account) हैं या नया अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई थी कि HDFC बैंक ने मेट्रो और अर्बन ब्रांच के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (AMB) 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, लेकिन बैंक ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है.

HDFC बैंक ने क्या कहा?

HDFC बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि वे अलग-अलग कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से कई तरह के सेविंग अकाउंट (HDFC Bank Savings Account)ऑफर करते हैं और हर वेरिएंट के लिए अलग मिनिमम बैलेंस (HDFC Bank Minimum Balance) की जरूरत होती है. लेकिन, किसी भी अकाउंट टाइप के AMB नियम में बदलाव नहीं किया गया है. रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस अब भी 10,000 रुपये ही है, जबकि सेविंग मैक्स अकाउंट के लिए 25,000 रुपये का बैलेंस रखना होता है.

अलग-अलग लोकेशन के लिए बैलेंस नियम

HDFC बैंक की वेबसाइट के अनुसार, रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए मेट्रो और अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस या 1 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट रखना जरूरी है. सेमी-अर्बन ब्रांच में यह रकम 5,000 रुपये AMB या 50,000 रुपये FD है. वहीं, रूरल ब्रांच में 2,500 रुपये का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस या 25,000 रुपये का FD रखना होता है. FD की न्यूनतम अवधि 1 साल और 1 दिन है.

सेविंग अकाउंट के वेरिएंट

रेगुलर सेविंग अकाउंट और सेविंग मैक्स अकाउंट, दोनों ही मेट्रो, अर्बन, सेमी-अर्बन और रूरल ब्रांच में उपलब्ध हैं. मेट्रो ब्रांच में, जहां कस्टमर की सर्विस जरूरतें ज्यादा होती हैं, वहां नए कस्टमर को सेविंग मैक्स अकाउंट ऑफर किया जाता है, जिसमें 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस जरूरी है.

कौन खोल सकता है रेगुलर सेविंग अकाउंट?

इस अकाउंट को रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अंडिवाइडेड फैमिली (HUF), भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक (180 दिन से ज्यादा) और 10 साल से ऊपर के माइनर्स भी खोल सकते हैं. माइनर्स के लिए सेल्फ-ऑपरेटेड अकाउंट में ATM/डेबिट कार्ड भी दिया जा सकता है.

ग्राहकों के लिए क्लियर मैसेज

HDFC बैंक के इस बयान से यह साफ हो गया है कि मिनिमम बैलेंस के नियम (HDFC Bank Savings Account Minimum Balance Rule) में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अगर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है, तो आपको पहले की तरह 10,000 रुपये ही मेट्रो और अर्बन ब्रांच में रखना होगा, जिससे पेनल्टी से बचा जा सके.