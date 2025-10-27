नवंबर 2025 में सबसे सस्ते पर्सनल लोन रेट: HDFC, SBI, PNB, Axis Bank और अन्य बैंकों की ब्याज दरें जानें

पर्सनल लोन पैसों की समस्याओं को हल करने का एह समाधान मात्र ही नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर साबित हो सकता है. यह आपके बड़े-बड़े प्लान को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है, चाहे आपके घर को नया रूप देना हो या फिर शादी का खर्च उठाना हो या मौजूदा कर्ज चुकाना हो. जब पैसों की तंगी हो और आपको तुरंत पैसों की जरूरत हो तो पर्सनल लोन लेना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है.

इसके जरिए आप अपनी बचत को खर्च किए बिना अप्रत्याशित खर्चों को निपटा सकते हैं. साथ ही आपको यह तय करने की आजादी भी देता है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करें. निश्चित पुनर्भुगतान शर्तों और ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स की तुलना में आम तौर पर कम ब्याज दरों के साथ, पर्सनल लोन आपके वित्त पर नियंत्रण बनाए रखने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं.

ज़्यादातर पर्सनल लोन एक निश्चित ब्याज दर पर दिए जाते हैं. इसका मतलब है कि एक बार जब आप किसी ब्याज दर पर मुहर लगा देते हैं, तो वह आपकी पूरी चुकौती अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है. यह स्थिरता बजट बनाने के लिए फायदेमंद होती है, और ब्याज दर पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता.

पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय, ऋणदाता आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर, केवाईसी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं. ज़्यादातर मामलों में, इसमें बहुत कम अतिरिक्त कागजी कार्रवाई शामिल होती है.

नवंबर 2025 में पर्सनल लोन के रेट

पर्सनल लोन इंटरस्ट रेट नवंबर 2025 बैंक का नाम इंटरस्ट रेट पर साल प्रोसेसिंग फीस बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9% से शुरू लोन अमाउंट का 1.00% + जीएसटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.05% से 15.05% लोन अमाउंट का 1.50% एचडीएफसी बैंक 9.99% से 24% 6500 + जीएसटी पंजाब नेशनल बैंक 10.05% से शुरू लोन अमाउंट का 1% एक्सिस बैंक 9.99% से 22% लोन अमाउंट का 2% + जीएसटी कोटक महिंद्रा बैंक 9.98% से शुरू फाइनल अमाउंट का 5% + टैक्स आईसीआईसीआई बैंक 10.60% से 16.50% फाइन लोन अमाउंट का 2% + टैक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.99% से शुरू टोटल लोन अमाउंट का 2% जिसमें जीएसटी शामिल है

अगर आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो भी आप छोटे, प्रबंधनीय लोन चुन सकते हैं और उन्हें समय पर चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी क्रेडिट रेटिंग धीरे-धीरे बढ़ती है, जिससे आपको भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर लोन लेने में मदद मिलती है.