नवंबर 2025 में सबसे सस्ते पर्सनल लोन रेट: HDFC, SBI, PNB, Axis Bank और अन्य बैंकों की ब्याज दरें जानें

ज़्यादातर पर्सनल लोन एक निश्चित ब्याज दर पर दिए जाते हैं. इसका मतलब है कि एक बार जब आप किसी ब्याज दर पर मुहर लगा देते हैं, तो वह आपकी पूरी चुकौती अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है.

Read Time: 3 mins
नवंबर 2025 में सबसे सस्ते पर्सनल लोन रेट: HDFC, SBI, PNB, Axis Bank और अन्य बैंकों की ब्याज दरें जानें
प्रतीकात्कम तस्वीर
  • पर्सनल लोन अप्रत्याशित खर्चों को बिना बचत खर्च किए निपटाने का एक प्रभावी विकल्प होता है
  • पर्सनल लोन आमतौर पर निश्चित ब्याज दर पर दिए जाते हैं जो चुकौती अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है
  • ऋणदाता पर्सनल लोन आवेदन में क्रेडिट स्कोर, केवाईसी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की जांच करते हैं
नई दिल्ली:

पर्सनल लोन पैसों की समस्याओं को हल करने का एह समाधान मात्र ही नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर साबित हो सकता है. यह आपके बड़े-बड़े प्लान को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है, चाहे आपके घर को नया रूप देना हो या फिर शादी का खर्च उठाना हो या मौजूदा कर्ज चुकाना हो. जब पैसों की तंगी हो और आपको तुरंत पैसों की जरूरत हो तो पर्सनल लोन लेना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है. 

इसके जरिए आप अपनी बचत को खर्च किए बिना अप्रत्याशित खर्चों को निपटा सकते हैं. साथ ही आपको यह तय करने की आजादी भी देता है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करें. निश्चित पुनर्भुगतान शर्तों और ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स की तुलना में आम तौर पर कम ब्याज दरों के साथ, पर्सनल लोन आपके वित्त पर नियंत्रण बनाए रखने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं.

ज़्यादातर पर्सनल लोन एक निश्चित ब्याज दर पर दिए जाते हैं. इसका मतलब है कि एक बार जब आप किसी ब्याज दर पर मुहर लगा देते हैं, तो वह आपकी पूरी चुकौती अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है. यह स्थिरता बजट बनाने के लिए फायदेमंद होती है, और ब्याज दर पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता.

पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय, ऋणदाता आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर, केवाईसी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं. ज़्यादातर मामलों में, इसमें बहुत कम अतिरिक्त कागजी कार्रवाई शामिल होती है.

नवंबर 2025 में पर्सनल लोन के रेट

पर्सनल लोन इंटरस्ट रेट नवंबर 2025
बैंक का नामइंटरस्ट रेट पर सालप्रोसेसिंग फीस
बैंक ऑफ महाराष्ट्र9% से शुरूलोन अमाउंट का 1.00% + जीएसटी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया10.05% से 15.05%लोन अमाउंट का 1.50%
एचडीएफसी बैंक9.99% से 24%6500 + जीएसटी
पंजाब नेशनल बैंक10.05% से शुरूलोन अमाउंट का 1%
एक्सिस बैंक9.99% से 22%लोन अमाउंट का 2% + जीएसटी
कोटक महिंद्रा बैंक9.98% से शुरूफाइनल अमाउंट का 5% + टैक्स
आईसीआईसीआई बैंक10.60% से 16.50%फाइन लोन अमाउंट का 2% + टैक्स
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक9.99% से शुरूटोटल लोन अमाउंट का 2% जिसमें जीएसटी शामिल है

अगर आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो भी आप छोटे, प्रबंधनीय लोन चुन सकते हैं और उन्हें समय पर चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी क्रेडिट रेटिंग धीरे-धीरे बढ़ती है, जिससे आपको भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर लोन लेने में मदद मिलती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

