Griha Lakshmi Scheme: यहां हर महीने महिलाओं को मिलते हैं 2000 रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन और पूरी डिटेल

Griha Lakshmi Scheme: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं. जिसका उद्देश्य नागरिकों की मदद करना. इन्ही योजनाओं में से एक गृह लक्ष्मी योजना (Griha Lakshmi Scheme) है. इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. दरअसल, कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई "गृह लक्ष्मी" योजना का उद्देश्य महिला मुखियाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है. यह योजना पात्र महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलती है.

किन महिलाओं को मिलेगा फायदा

आवेदक महिला होनी चाहिए.

राशन कार्ड पर आवेदक का नाम परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज होना चाहिए.

आवेदक राशन कार्ड के अनुसार परिवार का मुखिया होना चाहिए (बीपीएल या एपीएल).

आवेदक का परिवार कर्नाटक का निवासी होना चाहिए.

राशन कार्ड की वह प्रति जिसमें महिला को परिवार की मुखिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

लाभार्थी के आधार कार्ड की प्रति.

आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक या आधार से न जुड़े खातों के लिए आरटीजीएस विवरण.

कर्नाटक में निवास साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज.