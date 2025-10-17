विज्ञापन
बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा, बढ़ गई पेंशन... जानिए खाते में अब कितने पैसे आएंगे 

Old Age Pension: सरकार के एक साल पूरा होने पर सीएम ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देते हुए बुजुर्गों के लिए पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी है.

दिवाली से पहले तोहफे का इंतजार भला किसे नहीं रहता! चाहे वो बच्‍चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग! अभी जिस तोहफे के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो तोहफा है बुजुर्गों के लिए. सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ा दी है. यानी अब उनके खाते में ज्‍यादा पैसे आएंगे. ये बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग की तरह होगा. ये खुशखबरी है, हरियाणा के बुजुर्गों के लिए, जहां राज्‍य सरकार ने पेंशन की राशि 200 रुपये बढ़ा दी है. मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ही ये ऐलान किया. 

अब इतनी मिलेगी वृद्धा पेंशन 

हरियाणा में सैनी सरकार के एक साल पूरा होने पर सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देते हुए बुजुर्गों के लिए पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी है. बढ़ी हुई पेंशन 1 नबंवर से लागू होगी. पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्‍होंने ये ऐलान किया. इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 से बढ़ाकर 3,000 की गई थी. यानी तब से अब तक पेंशन में 450 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है. 

हरियाणा BJP ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया है.

सीएम नायब सैनी ने कहा कि एक साल के भीतर हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं. उन्‍होंने दावा किया है कि 158 वादों पर काम प्रगति पर है और इस वित्त वर्ष में 90 से ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे.

बुजुर्गों के लिए राहत है पेंशन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और वृद्धा पेंशन, हरियाणा के दो अहम मुद्दे हैं. बुढ़ापा पेंशन में हुई ये वृद्धि बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी. इससे उन्हें मासिक खर्चों में आसानी होगी और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा. कहा कि सरकार ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देना भी शुरू कर दिया है. 

सीएम सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को भी आना था, लेकिन कुछ व्‍यस्‍तताओं के चलते होल्ड कर दिया गया. जल्दी ही पीएम मोदी हरियाणा के लोगों से मिलने आएंगे. हरियाणा के कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनका वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.  

