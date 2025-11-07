विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Rate: आज 7 नवंबर को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी? जानिए दिल्‍ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों का रेट

Gold Silver Price Today: मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि घरेलू कारणों और ग्‍लोबल मार्केट की हलचल के बीच सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Rate: आज 7 नवंबर को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी? जानिए दिल्‍ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों का रेट
Gold-Silver Price Latest: 7 नवंबर को क्‍या है सोने-चांदी का भाव

देश में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. शुक्रवार की सुबह 24 कैरेट सोने का भाव औसतन 1,22,000 रुपये/10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,850/10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 91,520 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. इससे पहले गुरुवार को सोने के भाव में 2,000 रुपये/10 ग्राम तक की तेजी देखी गई थी. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि घरेलू कारणों और ग्‍लोबल मार्केट की हलचल के बीच सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 

शुक्रवार को देश में चांदी के भाव 1,52,500 रुपये/किलो के करीब है. गुरुवार को चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला था. चांदी की कीमत 2,092 रुपये बढ़कर 1,48,242 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,46,150 रुपये प्रति किलो थी. 

देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का भाव

गोल्‍ड का भाव (रुपये/ 10 ग्राम में)चांदी (रु/किलो)
शहर24 कैरेट 22 कैरेट18 कैरेटसिल्‍वर
दिल्‍ली12217011200091670152500
मुंबई122020 11185091520152500
चेन्नई12295011270094000165500
कोलकाता122020111850 91520152500

गुरुवार को भी देखी गई थी तेजी 

सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेजी देखने को मिली और दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में करीब 2,000 रुपये का इजाफा देखा गया था. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,670 रुपये पर पहुंच गई है, जो कि इससे पहले बुधवार को 1,20,419 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. 24 कैरेट के सोने में 24 घंटों में 251 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत गुरुवार को 1,10,534 रुपये हो गई, जो कि इससे पहले 1,10,304 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 90,503 रुपये हो गया, जो कि पहले 90,314 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

यहां देखें पिछले 30 दिन का उतार-चढ़ाव

Gold Rate by Nilesh Kumar

MCX और ग्‍लोबल मार्केट में क्‍या है कीमतें?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.69 फीसदी बढ़कर 1,21,352 रुपये हो गया है और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.92 फीसदी बढ़कर 1,48,675 रुपये पर था. 

अंतराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.63 फीसदी बढ़कर 4,017.45 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.81 फीसदी बढ़कर 48.41 डॉलर प्रति औंस हो गया है.  

मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि सोना अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 3,870 डॉलर पर बना हुआ है, वहीं चांदी का सपोर्ट लेवल 46.50 डॉलर पर प्रति औंस है. डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और यूएस नॉन-फार्म रोजगार डेटा से पहले कीमती धातुओं की कीमतों में इस हफ्ते उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Rate Today, Gold Rate, Gold Rate 2025, Gold Rate City Wise, Gold Silver Price Today
Get App for Better Experience
Install Now