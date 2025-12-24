Yellow Gold से भी खास है White Gold, दुनिया के इन देशों के पास है सबसे बड़ा खजाना, देखें पूरी लिस्ट

आजकल सोने की बात हो और व्हाइट गोल्ड( White Gold) का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता. शादियों और डेली वियर में व्हाइट गोल्ड का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है.वजह ये है कि इसकी चमक चांदी जैसी होती है और यह प्लेटिनम जैसा रॉयल लुक देता है लेकिन कीमत उसके मुकाबले कम रहती है. निवेश और ज्वेलरी दोनों नजरिए से White Gold अब एक मजबूत ऑप्शन बनता जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सफेद सोने की चमक किन देशों के दम पर बरकरार है?

White Gold क्या होता है और कैसे बनता है?

White Gold असल में शुद्ध सोने को दूसरे मेटल के साथ मिलाकर बनाया जाता है. इसमें आमतौर पर पैलेडियम निकल या सिल्वर मिलाया जाता है. इन मेटल की वजह से सोने का रंग सफेद हो जाता है और उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है. White Gold इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यह मजबूत होता है ज्यादा समय तक चलता है और इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है.

ये देश हैं 'White Gold' के असली बादशाह

1.चीन

White Gold बनाने के लिए जरूरी सोने के उत्पादन में चीन दुनिया में सबसे आगे है. साल 2025 में चीन ने करीब 380 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन किया है. शानडोंग और इनर मंगोलिया जैसे इलाके सोने की खदानों और रिफाइनिंग के लिए जाने जाते हैं. यहां से निकला सोना आगे White Gold अलॉय बनाने में इस्तेमाल होता है जो दुनिया भर में ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल काम में जाता है.

2.रूस

रूस हर साल करीब 320 मीट्रिक टन सोना निकालता है. यहां की रिफाइनरी खास तौर पर सोने को पैलेडियम जैसे मेटल के साथ मिलाने में माहिर हैं. साइबेरिया की खदानों से मिलने वाला सोना White Gold बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इसी वजह से रूस की गिनती भी White Gold मार्केट के बड़े देशों में होती है.

3.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया हर साल करीब 310 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन करता है. यहां की माइनिंग इंडस्ट्री साफ सुथरे और आधुनिक तरीकों के लिए जानी जाती है. एडवांस तकनीक की वजह से यहां का White Gold बहुत हाई क्वालिटी का माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया का White Gold लोकल और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में खूब बिकता है.

4.कनाडा

कनाडा हर साल करीब 200 मीट्रिक टन सोना निकालता है. यहां का जोर सोने की शुद्धता पर रहता है. कनाडा में साफ और सुरक्षित रिफाइनिंग तरीके अपनाए जाते हैं जिससे यहां का White Gold लग्जरी ज्वेलरी में ज्यादा इस्तेमाल होता है. ओंटारियो जैसे इलाके इसकी बड़ी वजह हैं.

5. अमेरिका

अमेरिका में हर साल करीब 170 मीट्रिक टन सोना निकाला जाता है. अमेरिका की खास पहचान यह है कि यहां पैलेडियम बेस्ड White Gold बनाया जाता है जो निकल से होने वाली एलर्जी से बचाता है. इससे उन लोगों के लिए White Gold एक बेहतर ऑप्शन बन गया है जिन्हें स्किन एलर्जी की दिक्कत होती है.

6.साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका का सोने की माइनिंग में लंबा इतिहास रहा है. यहां हर साल करीब 100 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन होता है. देश की रिफाइनिंग इंडस्ट्री अलग अलग तरह के गोल्ड अलॉय बनाती है जिनमें White Gold भी शामिल है. इसी वजह से कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड यहां से सोना लेते हैं.

7.पेरू

पेरू हर साल करीब 130 मीट्रिक टन सोना निकालता है. हाल के सालों में यहां नई तकनीक में निवेश बढ़ा है. इससे माइनिंग और रिफाइनिंग दोनों बेहतर हुई हैं और White Gold का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है.

8.मैक्सिको

मैक्सिको में हर साल करीब 125 मीट्रिक टन सोना निकलता है. यहां की रिफाइनिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. White Gold का इस्तेमाल देश के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी भेजा जा रहा है जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है.

9.उज्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान हर साल करीब 120 मीट्रिक टन सोना निकालता है. मुरुनताऊ जैसी बड़ी खदानों से मिलने वाला सोना White Gold के लिए इस्तेमाल हो रहा है. हाल के निवेश से यह देश भी ग्लोबल White Gold मार्केट में अपनी जगह बना रहा है.

White Gold सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि कीमत और मजबूती के मामले में भी Yellow Gold का अच्छा विकल्प बनता जा रहा है. जिन देशों के पास ज्यादा सोना है वही White Gold के बाजार में आगे हैं. आने वाले समय में ज्वेलरी और निवेश दोनों में White Gold की मांग और बढ़ने की उम्मीद है. यही वजह है कि Yellow Gold के साथ अब White Gold पर भी लोगों की नजर टिकने लगी है.