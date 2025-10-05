Gold Silver Price: आसमान छू रहे सोने के दाम, चांदी भी हुई महंगी, आगे क्या है उम्मीद? फटाफट जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today 05 October: त्योहारी सीजन के समय भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली रही है. वैश्विक बाजार की मजबूत मांग और घरेलू खरीदारी के चलते पिछले एक हफ्ते में सोना-चांदी के दाम में 4,000 रुपये से ज्यादा का भारी उछाल आया है. आज, 5 अक्टूबर 2025 को प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के दाम अपने ऑलटाइम हाई लेवल पर बने हुए हैं. इसकी एक हेडलाइन बनाएं
सोने के आज के भाव (5 अक्टूबर 2025)
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|नई दिल्ली
|1,19,550
|1,09,600
|मुंबई
|1,19,400
|1,09,450
|चेन्नई
|1,19,460
|1,09,500
|कोलकाता
|1,19,400
|1,09,450
|बैंगलोर
|1,19,400
|1,09,450
|जयपुर
|1,19,550
|1,09,600
चांदी में सोने से भी तेज उछाल
चांदी ने इस हफ्ते सोने के मुकाबले और भी तेज रफ्तार पकड़ी है. पिछले एक हफ्ते में चांदी के रेट में 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक का जबरदस्त उछाल आया है. आज 5 अक्टूबर को चांदी 1.58 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.
चांदी में क्यों बढ़ रही लगातार चमक
मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, इस उछाल की मुख्य वजह औद्योगिक मांग (Industrial Demand) है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल जैसे सेक्टरों की हिस्सेदारी 60-70% होती है.
|शहर
|चांदी का भाव (₹/किलोग्राम)
|नई दिल्ली
|1,58,100
|मुंबई
|1,57,400
|चेन्नई
|1,67,700
|कोलकाता
|1,58,900
|जयपुर
|1,58,500
मार्केट एक्सपर्ट का क्या है अनुमान?
- जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों के सोने की लगातार खरीदारी के चलते कीमतों को मजबूती मिल रही है.
- एक्सपर्ट के अनुसार धनतेरस और दिवाली तक सोने का भाव 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है.
- वहीं, मजबूत औद्योगिक मांग के चलते चांदी का भाव 1,50,000 से 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकता है.
