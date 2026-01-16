Gold-Silver Prices Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने काटा गदर, क्या 3 लाख पार जाएंगे दाम?

Gold-Silver Prices Today: बुलियन मार्केट में शुक्रवार को हलचल भरा दिन रहा. जहां एक तरफ सोने की कीमतों में गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं चांदी ने अपनी रफ्तार से सभी को चौंका दिया. दरअसल चांदी ने एक बार फिर नया ऑल-टाइम हाई छूकर इतिहास रच दिया है.

सोने में गिरावट

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, सोने की कीमतों में शुक्रवार को सुस्ती देखी गई. 24 कैरेट गोल्ड बुधवार के ₹1,42,015 के मुकाबले ₹422 टूटकर ₹1,41,593 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में बड़ी गिरावट आई और यह ₹1,26,699 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया.

चांदी की 'चांदी'

सोने के उलट चांदी में जबरदस्त तेजी का रुख रहा. चांदी ने ₹4,378 की बड़ी छलांग लगाते हुए ₹2,81,890 प्रति किलो का नया ऑल-टाइम हाई बनाया. इससे पहले यह ₹2,77,512 के लेवल पर थी. औद्योगिक मांग और वैश्विक रुझानों की वजह से चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

LKP सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट जतिन त्रिवेदी के अनुसार, वैश्विक तनाव (अमेरिका-ईरान) सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रहा है. सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की डिमांड बनी रहेगी. शॉर्ट टर्म में सोना ₹1,41,000 से ₹1,45,000 की रेंज में कारोबार कर सकता है.

5 दिन में 45,500 रुपये उछली चांदी

इस बढ़त के साथ, चांदी पिछले पांच दिनों में करीब 16 फीसदी यानी 45,500 रुपये उछली है. इसकी कीमत आठ जनवरी को 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी. चांदी लगातार दूसरे साल सोने से आगे रही है, जिसने अब तक 21 फीसदी का लाभ दिया है और 31 दिसंबर, 2025 को रिकॉर्ड किए गए 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 50,000 रुपये बढ़े हैं.